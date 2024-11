Turismo: a Napoli torna Gustus, salone dedicato a food e ristorazione

Torna alla Mostra d’Oltremare, Gustus, il più importante salone del Centro-Sud dedicato al food e alla tecnologia per la cucina professionale e per la ristorazione. La, in programma dal 17 al 19 novembre, quest’anno compie dieci anni manifestazione. Saranno 12mila gli espositori in rappresentanza di diversi settori: dai pastifici a carni e salumi, dai surgelati al Seafood, dai caseari agli oli d’eccellenza e alla pasticceria, passando per le cucine professionali, la tecnologia per la ristorazione e la logistica. «La nuova edizione di Gustus si conferma – evidenzia l’assessore regionale all’Agricoltura, Nicola Caputo – un appuntamento fondamentale per valorizzare le eccellenze agroalimentari campane, favorendo la cooperazione tra le imprese e promuovere un modello regionale innovativo per lo sviluppo del nostro settore. E’ una vetrina importante che ci offre l’opportunità di confrontarci sul futuro dell’agricoltura campana e di illustrare le azioni messe in atto negli ultimi anni: dalla promozione della Dop Economy al supporto alle imprese in difficoltà, fino alla creazione di nuove strategie per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle nostre aziende». La Regione Campania, con l’assessorato all’Agricoltura, avrà uno spazio dedicato dove sarà possibile trovare alcune delle eccellenze del territorio. L’edizione 2024 segna la presenza in fiera, per la prima volta, della Regione Calabria che porterà alcuni dei fiori all’occhiello del territorio.