Turismo, a Salerno nasce Blu Alliance: dieci operatori uniti nel consorzio del charter nautico

Si chiama Blu Alliance il nuovo consorzio del turismo nautico privato che riunisce dieci operatori locali con l’obiettivo di proporre escursioni e charter giornalieri verso la Costiera Amalfitana e Capri. L’alleanza può contare su oltre trenta imbarcazioni e su più di duecentocinquanta imbarchi giornalieri.

Il progetto nasce dopo la stagione 2025, quando su iniziativa di Assomare Italia e Fenailp Turismo è stato sperimentato un modello operativo con desk dedicato all’interno dell’Amalfi Coast Cruise Terminal di Salerno. L’esperienza ha portato alla formalizzazione della struttura consortile per il 2026, con l’obiettivo di coordinare l’offerta e rispondere alla domanda turistica internazionale in crescita.

La struttura e la governance

Per la stagione 2026 il consorzio dispone di una flotta composta da imbarcazioni tra i sei e i diciotto metri, con skipper professionisti e hostess multilingua.

La governance è affidata a Angela Letizia, presidente, affiancata da Daniela Zagaria, vicepresidente e tesoriere. Fanno parte del consiglio Davide Di Stefano, Luca Lamberti e Luigi D’Elia.

Le aziende partner – Blu Mediterraneo Sas, NS3000 Rent Srl, Direction Capri, Tito Rent, DS&P Di Stefano e Partners Srls, Petruccelli Sea Service, Mareggiando, DMG Partners Srls, Nautitech Srl e Funny Charter – mantengono la propria autonomia imprenditoriale operando però in forma coordinata all’interno del consorzio.

Presenza al terminal e modello operativo

Blu Alliance si configura come consorzio operativo con presenza fisica condivisa e desk al terminal crocieristico di Salerno. L’attività è concentrata sul charter giornaliero e sulle escursioni rivolte a crocieristi e turisti, attraverso un modello B2B2C che mette in collegamento operatori locali, tour operator e terminal.

L’alleanza punta in particolare ai mercati esteri, con azioni di incoming e collaborazioni dirette con tour operator internazionali. La sinergia con il terminal crocieristico viene considerata strategica per il posizionamento dell’offerta.

Impatto sul territorio

L’iniziativa si inserisce nel contesto della crescita turistica della provincia di Salerno e mira a rafforzare l’organizzazione dell’offerta nautica locale. Il consorzio si propone come modello aggregativo nel settore del charter giornaliero, con un coordinamento strutturato tra imprese che restano autonome ma operano sotto un’unica sigla.