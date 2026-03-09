Turismo accessibile, alla Bmt di Napoli Cosy For You presenta il progetto Mare e Monti

La promozione del turismo accessibile in Campania passa anche dalla Borsa Mediterranea del Turismo, in programma dal 12 al 14 marzo alla Mostra d’Oltremare di Napoli. In questo contesto la cooperativa sociale Cosy For You presenterà il progetto “Mare e Monti”, un’iniziativa che punta a rendere il viaggio più inclusivo e fruibile per le persone con disabilità attraverso itinerari pensati senza barriere.

Il progetto, finanziato dalla Fondazione con il Sud, prevede la realizzazione di percorsi turistici accessibili che collegano alcune delle aree più suggestive della regione, dalle zone montane dell’entroterra fino ai territori costieri. L’obiettivo è migliorare la qualità dell’esperienza di viaggio per chi ha esigenze specifiche di accessibilità, promuovendo al tempo stesso una nuova cultura dell’accoglienza.

Alla BMT la cooperativa presenterà quattro itinerari iniziali, pensati come un ponte tra costa e aree interne campane. Due di questi si sviluppano nel Sannio e nel territorio di Benevento, tra borghi medievali e luoghi ricchi di storia, con percorsi progettati per garantire la massima mobilità. Un terzo itinerario attraversa la Valle del Sele, tra sorgenti termali e oasi naturali, mentre il quarto riguarda i Monti Lattari, affacciati sulla Costiera, dove sentieri panoramici e paesaggi della macchia mediterranea sono stati mappati per offrire maggiore sicurezza e comfort ai visitatori.

Allo stand 4032-4033 del padiglione 4 sarà possibile conoscere i programmi degli itinerari e sperimentare anche una presentazione immersiva del progetto: grazie a un visore collegato a un video a 360 gradi, i visitatori potranno esplorare virtualmente le valli beneventane del Tammaro, Caudina e Fortore, iniziativa realizzata in collaborazione con il Wwf Sannio.

La presenza alla BMT rappresenta anche un’occasione di apertura verso il mercato internazionale. Cosy For You è stata infatti invitata dagli organizzatori di Progecta a partecipare ai workshop di incoming con oltre 90 buyer stranieri, in qualità di unico espositore dedicato al turismo accessibile. Un’opportunità per promuovere il progetto oltre i confini regionali e sviluppare ulteriormente l’offerta nei prossimi anni.

Il programma prevede infatti l’ampliamento degli itinerari: entro il 2027 saranno realizzati altri sei percorsi, che coinvolgeranno anche la città di Napoli e la linea di costa campana.

L’iniziativa si inserisce in un contesto europeo in cui cresce la domanda di turismo inclusivo. Secondo le stime, in Europa sono 127 milioni le persone con “access needs”, di cui circa 10 milioni in Italia, un pubblico sempre più interessato a esperienze di viaggio accessibili e di qualità. Il progetto “Mare e Monti” nasce proprio con l’intento di rispondere a questa domanda, valorizzando al tempo stesso il patrimonio naturale e culturale della Campania.