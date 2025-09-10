Turismo accessibile in Irpinia e Sannio, la Regione Campania presenta il progetto Dama

Si svolgerà giovedì 18 settembre, alle ore 11, in sala Giunta Francesco De Sanctis nella sede della Regione Campania a Palazzo Santa Lucia 81 a Napoli, la conferenza stampa sul tema del Turismo Accessibile e Aree Interne. Nel corso dell’incontro con la stampa, sul sensibile tema dell’accessibilità e dell’inclusione per la valutazione delle progettualità e delle attività turistiche, verrà presentato il progetto Dama (Destination, Accessibility Management & Marketing Agency).

Durante la conferenza, presieduta dall’assessore regionale alla Semplificazione Amministrativa e Turismo, Felice Casucci, sulle analisi e riflessioni delle politiche attuative pubbliche sulle dinamiche inclusive, saranno presentati i primi itinerari di turismo accessibile del progetto Dama, per le zone dell’Irpinia e del Sannio, realizzati dall’Associazione Cosy For You (Società Cooperativa Sociale Responsabilità limitata Onlus), presieduta da Ileana Esposito.

Grazie alla deliberazione della Giunta Regionale Campana n. 429/24 “Fondo Unico Nazionale Turismo – Parte corrente 2024 – Provvedimenti”, attuati con il D.D. n. 615 dell’08/11/2024, che ha individuato nell’accessibilità e nell’inclusione i criteri determinanti per la valutazione delle progettualità di promozione turistica, tra i soggetti partecipanti, Dama ha ricevuto un finanziamento pubblico all’esito di una procedura di selezione della Direzione Generale Cultura e Turismo dalla Regione Campania.

Il progetto prevede modelli organizzativi per la gestione di destinazioni turistiche per favorire lo sviluppo e la sostenibilità del turismo territoriale per disabili con l’interessamento delle zone “interne” della Campania come: Sannio e Irpinia.

Previsti gli interventi di Antonio Vella, sindaco Comune di Monteverde (Av); Guido Migliaccio, professore dell’Università del Sannio, esperto di Disability Management; Ileana Esposito, presidente Cosy for you, ocietà cooperativa sociale r.l. onlus; Francesco Celli, presidente dell’Associazione culturale “Info Irpinia”.