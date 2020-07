Turismo, ad Anacapri riapre l’itinerario in seggiovia “La Canzone del Cielo”

di Marco Milano

Ad Anacapri riapre “La Canzone del Cielo”, un viaggio con la seggiovia che porta visitatori tra natura e storia. Dopo due anni di lavoro di ristrutturazioni e riqualificazioni paesaggistiche, riapre in queste ore la mitica “Canzone del Cielo”, luogo cult degli anni Sessanta e location preferita di Re Farouk durante i suoi soggiorni capresi nel periodo del suo esilio ma anche tappa obbligata nell’epoca d’oro di Capri dei vacanzieri illustri come Rita Hayworth, Greta Garbo, Kirk Douglas, Ranieri di Monaco e Grace Kelly, Sophia Loren e Clark Gable sino ai divi e personaggi del terzo millennio. “Un viaggio nel tempo – si legge nella presentazione – che ritorna ad accompagnare gli ospiti della Canzone del Cielo salendo sul monte con la seggiovia in un viaggio sospeso tra il cielo e il mare”. E ad incantare gli ospiti insieme al panorama mozzafiato che si apre a trecentosessanta gradi, che domina l’isola regalando ai viaggiatori una vista a strapiombo sulle scogliere per ammirare i Faraglioni, la costiera Amalfitana, il golfo di Napoli e le isole di Ischia e Procida, ci sarà anche un elegante bistrot, “una boutique di charme – così viene descritta – ricavata su una vecchia torre di avvistamento e per i piaceri del palato oggi anche il ristorante in un angolo particolare dove sembra guardare dall’alto dei Faraglioni”. Il viaggio nel tempo che prenderà il via in questo weekend continuerà ogni fine settimana con gli aperitivi al tramonto per osservare dall’alto dei quasi seicento metri di Monte Solaro “il sole che si tuffa nel mare”.