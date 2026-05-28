Turismo, Airbnb cerca viaggiatori per una vacanza senza telefono

“Un italiano su due vuole vivere le vacanze disconnesso”

Milano, 28 mag. (askanews) – Disconnettersi per riconnettersi: da questa idea è partita Airbnb per proporre l’esperienza di una settimana in Salento senza smartphone: è stata presentata a Milano l’iniziativa “In vacanza, per davvero”, che ci è stata raccontata da Matteo Sarzana, Country Manager per Italia e Sud Est Europa di Airbnb.”In base a una ricerca che abbiamo completato nel corso degli ultimi mesi – ha detto ad askanews – emerge che un italiano su due durante le vacanze vuole o vorrebbe prendersi una pausa dalla tecnologia. Perché? Perché la tecnologia oggi è l’abilitatore della vacanza, ma non è quello che deve guidare la vacanza stessa. Per questo abbiamo pensato a vedere se davvero gli italiani sono pronti a essere disconnessi. Come lo facciamo? Invitiamo una famiglia allargata o un gruppo di amici fino a 10 persone a sottoporre le proprie candidature fino al 14 giugno per trascorrere una settimana la famiglia e una settimana gli amici in una masseria in Puglia completamente disconnessi. Vediamo se ce la fanno”. Secondo gli psicologi ridurre l’accesso a internet da smartphone favorisce attenzione, salute mentale e benessere. Per questo, all’epoca dell’intelligenza artificiale, il lusso si può configurare come libertà, almeno per qualche giorno, dal rumore digitale incessante e dal sovraccarico cognitivo. E questo bisogno si può ritrovare anche nelle richieste che i viaggiatori fanno alla piattaforma. “Ci chiedono località in Italia – ha aggiunto Sarzana – il turismo in Italia in questo momento sta crescendo anche in funzione e risposta a quelli che sono gli accadimenti avvenuti nel mondo e ci chiedono di poter trascorrere tempo insieme con i propri cari, che siano gli amici o che sia la famiglia, e ci chiedono soluzioni che siano particolari, uniche ma soprattutto vere”.Domanda di “verità” che assume ancora maggiore senso in quest’epoca di tensioni internazionali, crisi geopolitiche ed economiche che hanno anche un significativo impatto sul modo in cui pensiamo il turismo.