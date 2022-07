Turismo, al via “Promuovi la tua Italia”: online le call targate Mit e Enit

Italiani al centro della ripartenza. Da oggi tutti potranno fare la propria parte e contribuire al racconto dell’Italia sul portale ufficiale italia.it. Il Ministero del Turismo e Enit hanno indetto due bandi del progetto “Promuovi la tua Italia”. L’obiettivo è raccogliere adesioni, da parte di soggetti ed operatori economici privati che operano direttamente o indirettamente, nel settore della promozione e commercializzazione dell’offerta turistica, in tutte le sue declinazioni. Potranno essere forniti, anche a titolo non esclusivo, contenuti editoriali per il Tourism Digital Hub (TDH), che include anche il sito internet https://www.italia.it . Il Tdh risponde agli obiettivi del piano strategico del turismo, costruendo un ponte tra il turista e l’ecosistema dell’offerta turistica attraverso una piattaforma che digitalizza, aggrega e valorizza i dati e abilita una collaborazione continua fra i player del turismo italiano. Si punta a attrarre, coinvolgere, convertire e fidelizzare i visitatori e gli operatori del settore fornendo contenuti, servizi, esperienze contestuali iper-personalizzate e dati B2B utili. Creare relazioni forti e durature tra gli individui e il territorio italiano prima, durante e dopo l’esperienza turistica. Lo scopo è sbloccare tutte le possibili esperienze che l’Italia ha da offrire.