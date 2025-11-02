Turismo Archeologico, la nuova Siria a Paestum: il mare come frontiera della cultura

Il ministro della Cultura della nuova Siria Mohamad Saleh ha aperto la XXVII edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (Bmta) di Paestum con un richiamo a Dante Alighieri e al poeta e filosofo siriano Abu Al-Ma’arri, considerato da alcuni studiosi come un possibile ispiratore della Divina Commedia. «Il Paradiso non è solo una promessa ultraterrena, ma un orizzonte da ricostruire ogni giorno con la cultura, la conoscenza e la pace», ha affermato Saleh, sottolineando come la Siria voglia «ritornare ad essere ponte tra le civiltà, dalla prima notazione musicale della storia fino a L’ultima cena di Leonardo da Vinci, dove arte e scienza si incontrano».

Alla cerimonia hanno partecipato anche il ministro del Turismo Mazen Al Salhani, il rettore dell’Università di Salerno Virgilio D’Antonio, nel giorno del suo insediamento, e il sindaco di Capaccio Paestum Gaetano Paolino. In questa cornice è stato firmato un documento di collaborazione tra le università di Salerno e Damasco per lo sviluppo di progetti di formazione, restauro e cooperazione culturale, e rinnovato il gemellaggio del 2016 tra Capaccio Paestum e Palmira, simbolo mondiale della rinascita dopo la distruzione.

«È una grande opportunità cominciare il lavoro accademico con uno sguardo ampio e un richiamo alla pace», ha commentato D’Antonio, mentre Francesco Felici, direttore generale del Ministero del Turismo, ha definito l’incontro “storico”: «Mandateci progetti che potremo realizzare insieme, da subito».

I rappresentanti siriani hanno presentato anche la nuova identità visiva del Paese, un’aquila con le ali spiegate e tre stelle, simbolo di rinascita e unità nazionale. Anas Haj Zeidan, direttore generale delle antichità e dei musei, ha ricordato che in Siria «sei siti Unesco sono ancora nella lista dei luoghi in pericolo, come Bosra e il castello di Saladino, ma stiamo lavorando per iscrivere nuovi siti come Ma’lula».

A chiudere l’incontro, il fondatore e direttore della Bmta Ugo Picarelli e il presidente onorario Mounir Bouchenaki hanno ribadito l’importanza del sostegno internazionale alla Siria, definendola «culla della civiltà e laboratorio di dialogo tra culture».

Il mare come risorsa culturale e sostenibile

Il turismo archeologico subacqueo emerge come una delle frontiere più promettenti del turismo culturale. Alla Bmta, Srm – Studi e Ricerche per il Mezzogiorno di Intesa Sanpaolo ha presentato una ricerca che fotografa un’Italia leader nel Mediterraneo con oltre 1.200 relitti e siti sommersi, 29 aree marine protette e due parchi archeologici subacquei.

Il turista tipo è colto, curioso e sensibile all’ambiente, con una spesa media superiore ai 1.000 euro per soggiorno. Secondo lo studio, il comparto genera 145 euro di valore aggiunto per presenza turistica, un dato che supera il turismo balneare. Crescono anche i programmi inclusivi, come PADI Adaptive Support Diver, che permettono a persone con disabilità di vivere esperienze subacquee in sicurezza.

«Serve creare scuole di formazione e introdurre norme che rendano queste attività sicure e accessibili», ha spiegato Francesco Felici del Ministero del Turismo, anticipando l’intenzione del Governo di «investire in una filiera sostenibile del mare». L’ammiraglio Pierpaolo Ribuffo, capo dipartimento per le Politiche del Mare, ha aggiunto: «Sono già pronti due disegni di legge dedicati alla valorizzazione della risorsa mare e al turismo subacqueo».

Il direttore della Bmta Ugo Picarelli ha rilanciato la proposta di un Itinerario culturale del patrimonio subacqueo del Mediterraneo, da Baia sommersa a Pantelleria, per creare una rete di siti “visitabili e narrabili”, alternativa all’overtourism e capace di coniugare tutela, cultura e sostenibilità.

La Grecia e il mare come museo vivente

Ospite d’onore, la ministra della Cultura della Grecia Lina Mendoni ha illustrato il modello ellenico di valorizzazione del patrimonio archeologico sommerso. «Abbiamo aperto i primi parchi archeologici subacquei nel 2020 e oggi più di 1.600 subacquei li hanno visitati. Il mare non è più solo un confine, ma un museo vivente che racconta la nostra storia», ha dichiarato Mendoni.

Entro il 2026 la Grecia inaugurerà al Pireo il Museo nazionale delle antichità subacquee, una struttura da 25.000 metri quadrati con oltre 2.500 reperti, destinata a diventare un nuovo polo internazionale per la ricerca e il turismo culturale.

Premio Internazionale di Archeologia Subacquea

La quinta edizione del premio, curata scientificamente da Luigi Fozzati e dalla presidente della Fondazione Tusa, Valeria Li Vigni, ha assegnato il riconoscimento alla carriera all’archeologo turco Hakan Öniz, pioniere dell’archeologia subacquea mediterranea. Il premio per il progetto più innovativo è andato al Museo del Mare e dell’Archeologia Subacquea di San Felice Circeo, mentre la migliore mostra internazionale è risultata “Immersum. Plonger dans le passé” dell’Università di Ginevra. Il premio giornalistico è stato conferito a Roberto Rinaldi, fotografo e videomaker subacqueo di fama mondiale.

«Tusa è stato un visionario: ha compreso prima di tutti che il mare non è solo un patrimonio da studiare, ma una narrazione da condividere», ha ricordato Li Vigni, tra gli applausi del pubblico.

Archeovirtual: il digitale al servizio del turismo culturale

La mostra Archeovirtual, curata dal Cnr – Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, ha chiuso la rassegna con un workshop dedicato alle applicazioni digitali per il turismo culturale. Tra i progetti più innovativi, la ricostruzione cromatica del Tempio di Iside di Pompei, la digitalizzazione dei papiri di Ercolano e il percorso immersivo “1908 CittàMuseoCittà” sulla Messina pre-terremoto.

«Le tecnologie immersive stanno aprendo nuovi scenari per la fruizione dei beni culturali», ha spiegato il primo ricercatore Augusto Palombini. «Ora serve misurare l’impatto reale del digitale sul turismo culturale, non solo celebrarlo».ap