Turismo, asta per le ville di lusso della Costa Smeralda

La, in Sardegna, torna ad attirareinteressati alle tante proprietà immobiliari di lusso presenti nel territorio. Lo riferisce il quotidiano britannico. I 55 chilometri di costa situati nel Nord Est della Sardegna erano diventati una sorta diper gli. Negli ultimi 15 anni hanno acquisito diverse ville e proprietà di vario genere, oltre a sfruttare le baie per ormeggiare i loro imponenti. Con il congelamento dei loro beni a causa delleimposte dopo l’inizio della guerra in Ucraina, si assiste a un’asta internazionale per le proprietà di lusso.