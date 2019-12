Turismo: Bimboinviaggio premia le migliori strutture per famiglie del 2019

Roma, 4 dic. (Labitalia) – Bimboinviaggio.com, leader in Italia nella selezione delle migliori strutture family friendly, ha premiato con il premio ‘Preferred’ i 10 hotel, resort, villaggi e camping che nel corso del periodo settembre 2018-settembre 2019 hanno ottenuto il maggior consenso da parte delle famiglie a livello internazionale. Indicatore del consenso è il numero di richieste di preventivo pervenute alle strutture tramite la piattaforma Bimboinviaggio. Con il premio ‘Excellent’ vengono premiati, invece, i 5 hotel che eccellono nella gamma dei servizi offerti alle famiglie.

Bimboinviaggio.com ha lanciato gli Awards nel 2017 con l’intento di valorizzare il settore turistico e gli hotel, camping, resort e villaggi che si impegnano costantemente per realizzare i sogni delle famiglie in vacanza con i bambini. Ai vincitori dei Bimboinviaggio Awards 2019 è stata consegnata una targa di riconoscimento da Chiara Rosati, ideatrice e fondatrice del portale.

Il premio ‘Preferred family friendly hotel & village’ è andato a: Seapark Spa Resort 4* – Giulianova (Abruzzo); La Bandita Country Hotel 3* – Bettolle-Sinalunga (Toscana); Hotel Continental 3* – Senigallia (Marche); Hotel Club La Villa 3* – Villa Rosa di Martinsicuro (Abruzzo); Camping Village Riva Verde 4* – Altidona (Marche); Argentario Camping Village – Albinia (Toscana); Alpino Baby Family 3* superior – Andalo (Trentino); Costa del Salento Village 4* – Marina di Ugento (Puglia); Family Hotel La Grotta 4* – Vigo di Fassa (Trentino); Villaggio Orizzonte 4* – Follonica (Toscana). Ad aggiudicarsi invece il premio ‘Excellent family friendly resort 2019’ sono stati: Gattarella Resort 4* – Vieste (Puglia); Nautilus Family Hotel 4* – Pesaro (Marche); I Pini Family Park – Fiano Romano (Lazio); Voi Arenella Resort 4* – Siracusa (Sicilia); Hotel Rosa degli Angeli 3* – Pejo (Trentino).

Secondo quanto emerso dall’analisi dell’Osservatorio di Bimboinviaggio.com, anche per il 2019, (1° ottobre 2018-30 settembre 2019) l’Italia rimane una delle mete preferite dalle famiglie italiane. Sono state ben 580.000 le richieste di prenotazione arrivate attraverso il portale. Le 7 regioni più ambite dalle famiglie che seguono Bimboinviaggio sono state, nell’ordine: Puglia, Toscana, Sardegna, Emilia Romagna, Trentino, Sicilia e Alto Adige. Mentre tra i Paesi stranieri i 7 più richiesti sono stati: Grecia, Spagna, Francia, Austria, Croazia, Slovenia e Svizzera.

Il mare continua ad essere la meta preferita dalle famiglie per le vacanze anche se è in crescita la richiesta della montagna nei mesi estivi come pure delle città d’arte. Aumentano le richieste per camping o formule glamping e i villaggi al mare in Italia come all’estero (purché con animazione italiana). Le consultazioni via mobile risultano sempre più diffuse e nel 2019 sono state infatti il 67,5% di quelle totali. Per quanto riguarda i servizi, particolarmente apprezzati che determinano la scelta di una struttura (campeggio, villaggio, ecc.) risultano di grande importanza: l’animazione di qualità, il cibo a km zero, la natura e lo sport, la possibilità di effettuare corsi per familiarizzare o perfezionare discipline sportive, laboratori artistici e corsi di lingue.

Un trend in crescita è la vacanza che preveda gite, escursioni o più in generale attività da fare insieme genitori e figli, come risultano in aumento le richieste di weekend nelle città d’arte grazie anche all’offerta museale che negli ultimi anni è stata arricchita con programmi studiati ad hoc per i bambini.