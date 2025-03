Turismo, Bocca (Federalberghi): “Negli Usa amano l’Italia e continuano a sceglierla, ben vengano”

(Adnkronos) – “Gli americani continuano ad arrivare nel nostro Paese, amano l’Italia, che continua a essere la destinazione numero uno per il turismo americano. Un turista che è oltretutto con un’alta capacità di spesa e che quindi può portare beneficio a tutte le attività economiche del nostro Paese. E quindi ben vengano gli americani”. Così, con Adnkronos/Labitalia, Bernabò Bocca, presidente nazionale di Federalberghi, sull’andamento del turismo americano nel nostro Paese, in un momento in cui l’Europa, e anche l’Italia, sono in attesa di sapere se, e quali, dazi gli Usa applicheranno ai prodotti europei e italiani esportati negli Stati Uniti.

Dazi che Bocca rimarca come “non hanno assolutamente effetti sul nostro settore. Noi non siamo esportatori, siamo importatori. L’unica cosa che ci può preoccupare è un indebolimento del dollaro, perché ovviamente più il dollaro è forte verso l’euro, più l’Europa e l’Italia sono competitivi per il mercato turistico americano. Ma ovviamente il tema dei dazi sul nostro settore, direttamente, non ha nessun effetto”, conclude.