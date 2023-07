Turismo, Booking.com: Ricerche sul web per le vacanze, la Campania tra le 10 regioni più cliccate nel mondo

Con l’inizio dell’estate 2023, Booking.com ha reso noti i risultati delle ricerche effettuate dagli utenti per pianificare le proprie vacanze. I dati raccolti svelano le mete più ambite in tutto il mondo e offrono uno sguardo approfondito sulle preferenze degli italiani. A livello internazionale, l’Italia si è rivelata una scelta di grande interesse per i viaggiatori di tutto il mondo. Roma e Milano hanno raggiunto la prestigiosa classifica delle Top 10 delle città più ricercate globalmente, rispettivamente al quarto e decimo posto in classifica.

Roma e Milano tra le dieci mete più cercate sul web

La loro storia millenaria, le opere d’arte senza tempo e la vivace atmosfera urbana hanno catturato l’attenzione dei viaggiatori provenienti da ogni angolo del pianeta. Ma non solo le città italiane hanno attirato l’attenzione dei globetrotter. Tre regioni italiane si sono posizionate tra le 10 più cercate a livello globale. Il Veneto, la Toscana e la Campania hanno entusiasmato i viaggiatori con la loro bellezza paesaggistica, la ricchezza culturale e le delizie culinarie.

Parigi, Londra e Barcellona ai primi posti

La classifica delle città più cercate a livello internazionale ha visto primeggiare Parigi, seguita da Londra e Barcellona. Roma, come già riportato poc’anzi, si è posizionata al quarto posto, confermando il suo fascino senza tempo. Dubai, Amsterdam, Madrid, Tokyo, Istanbul e Milano completano la lista delle destinazioni più gettonate.

La classifica delle regioni

Passando alle regioni più cercate a livello mondiale, l’Andalusia e la Catalogna in Spagna si sono piazzate ai primi due posti, seguite dalla Comunità Valenciana. Il Veneto in Italia ha conquistato la quarta posizione, mentre la Toscana e le Isole Baleari in Spagna si sono guadagnate rispettivamente il quinto e il sesto posto. La Provenza-Alpi-Costa Azzurra in Francia, la Baviera in Germania, la Campania in Italia e la Macedonia in Grecia completano la classifica.

Le città più ricercate dagli italiani

Esaminando le preferenze degli italiani, Roma si conferma come meta di viaggio preferita, sia per le vacanze all’estero che per i soggiorni in Italia. Rimini e Milano seguono da vicino, occupando rispettivamente il secondo e il terzo posto nella lista delle destinazioni più cercate dagli italiani per i viaggi nazionali e internazionali. Nella classifica delle destinazioni cercate dagli italiani per i soggiorni in Italia, Napoli e Riccione si piazzano rispettivamente al quarto e al quinto posto, mentre Lido di Jesolo, Ischia, Vieste, Catania e Gallipoli completano la lista delle mete più ambite.