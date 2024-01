Turismo, boom di presenze nel 2024: in Campania se ne prevedono 15 milioni

Per il 2024 è atteso un nuovo boom per il turismo in Italia. Gli scenari indicano un recupero della domanda rispetto al 2019 del 66,5%. Ecco infatti gli scenari elaborati da Vamonos-Vacanze.it, tour operator specializzato in viaggi per single e di gruppo nelle regioni a maggior sviluppo per il turismo di prossimità. In ambito marino, sul podio Puglia, Sardegna e Sicilia, mentre Roma e Napoli trainano la crescita di Lazio e Campania. Per il Lazio si prevedono 22 milioni di presenze turistiche, per la Campania se ne prevedono 15 milioni. Poi ancora per la Puglia si prevedono 13 milioni di presenze, per la Sardegna se ne prevedono 11 milioni e per la Sicilia 10 milioni. “Per poter continuare ad intercettare una domanda in profonda trasformazione, tuttavia, il settore turistico dovrà necessariamente adeguare la sua offerta” puntualizzano gli ideatori di Vamonos-Vacanze.it.