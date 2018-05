Turismo: Borghi Photo Marathon, quattro tappe per scoprire l’Italia con Yallers

Roma, 7 mag. (Labitalia) – Al via la prima edizione di Borghi Photo Marathon, un’iniziativa ideata da Yallers per promuovere il territorio attraverso la fotografia. Obiettivo è la riscoperta e la valorizzazione attraverso le immagini, con un contest fotografico organizzato in collaborazione con Borghi Magazine, di dodici comuni italiani, una maratona itinerante sulla penisola, divisa in quattro tappe e quattro regioni.

Primo appuntamento il 13 maggio nelle Marche, tra i vicoli dei comuni di Cingoli, Montecassiano e Treia, seguito da un altro evento in Centro Italia, nel Lazio il 3 giugno, per un tour tra Arpino, Ferentino e Veroli, tre borghi caratterizzati da cromie e tessuti differenti. Il 24 giugno è la volta della Puglia alla scoperta di Presicce, Specchia e Tricase, per poi concludere in Lombardia, il 15 luglio, tra i comuni del Lago di Garda di Gardone Riviera, Gargnano e Tremosine.

I borghi italiani sono il risultato di un processo durato secoli, dovuto alla trasformazione della cultura, dei tessuti urbani e alla sovrapposizione di tradizioni e stili architettonici. Un’unicità italiana che piace sempre più ai turisti e che, secondo dati provvisori diffusi dall’Istat, ha registrato nel 2017 un incremento del 6%, con presenze cresciute di 24 milioni di unità rispetto all’anno precedente.

Questi tesori, incastonati in tutto il territorio, sono la carta vincente su cui puntare per la valorizzazione turistica dell’Italia e Yallers invita a farlo raccontando il territorio attraverso le immagini: i partecipanti alla prima edizione di Borghi Photo Marathon, aperta a tutti, possono scoprire scorci, vicoli e viste mozzafiato da fotografare in base a cinque temi, rilasciati il giorno stesso dell’evento dagli organizzatori. Per partecipare basta essere dotati di macchina fotografica digitale (reflex o compatta), smartphone, tablet o action cam, e andare sul sito borghiphotomarathon.com per iscrizione e regolamento.

Borghi Photo Marathon è un progetto ideato da Yallers e Borghi Magazine con il patrocinio di ‘Borghi più Belli d’Italia’ e dei comuni partecipanti alla prima edizione – Comune di Cingoli, Comune di Montecassiano, Comune di Treia, Comune di Arpino, Comune di Ferentino, Comune di Veroli, Comune di Presicce, Comune di Specchia, Comune di Tricase, Comune di Gardone Riviera, Comune di Gargnano, Comune di Tremosine – in collaborazione con Nikon, Canon, Garmin e Airbnb.