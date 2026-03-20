Turismo, cammini del Mediterraneo: sovvenzioni fino a 25mila euro

Pubblicata la nuova call del progetto europeo DETOUR che mette a disposizione sovvenzioni a fondo perduto tra 15.000 e 25.000 euro per sostenere progetti collaborativi tra PMI attive nel turismo lungo alcuni importanti cammini del Mediterraneo.

L’iniziativa mira a rafforzare l’innovazione, la sostenibilità e la resilienza delle imprese turistiche che operano lungo percorsi escursionistici di rilievo internazionale, favorendo la creazione di nuovi servizi, prodotti turistici e strumenti digitali capaci di valorizzare il turismo lento e sostenibile.

Per l’Italia sono ammissibili le imprese situate lungo la Via Francigena nel tratto compreso tra Pavia e Roma, inclusa una fascia di 10 km lungo il percorso. La call coinvolge inoltre altri itinerari mediterranei come il Sultan’s Trail in Bulgaria, i percorsi montani di Olympos, Kissavos e Mavrovouni in Grecia, e la Lycian Way in Turchia.

I progetti devono essere presentati da partenariati composti da 2 a 5 soggetti indipendenti, di cui almeno il 50% PMI turistiche, con almeno una PMI localizzata lungo uno dei percorsi eleggibili o nella relativa buffer zone. Le partnership possono includere anche organizzazioni del turismo, associazioni o partner provenienti da altri settori come cultura, agroalimentare, digitale o tecnologie ICT.

I progetti selezionati dovranno contribuire allo sviluppo di un turismo dei cammini più sostenibile, inclusivo e digitale, affrontando temi quali transizione verde, trasformazione digitale, resilienza delle imprese e accessibilità dei percorsi.

Tra le attività finanziabili rientrano lo sviluppo di nuovi prodotti o servizi turistici, la creazione di piattaforme digitali e sistemi di prenotazione, l’acquisizione di software per migliorare l’esperienza dei visitatori, soluzioni per la mobilità sostenibile, tecnologie verdi, studi di mercato e piani di business, formazione del personale e campagne di comunicazione e marketing. I costi per attrezzature sono ammessi fino a un massimo del 30% del budget totale.

Il contributo copre il 100% dei costi ammissibili, sotto forma di lump sum, con pagamenti suddivisi in 20% alla firma del contratto, 40% a metà progetto e 40% alla conclusione. Almeno il 60% del finanziamento complessivo dovrà essere destinato alle PMI turistiche.

Le proposte saranno valutate da due esperti indipendenti per ciascun Paese, sulla base di criteri di rilevanza, qualità, fattibilità e impatto, con una soglia minima di 12 punti su 20. È previsto inoltre un punto bonus per le PMI che hanno partecipato alle attività di formazione del progetto DETOUR.

I progetti dovranno avere una durata compresa tra 6 e 9 mesi e potranno iniziare dal 1° settembre 2026.

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 1° giugno 2026.

Scadenza: 1° giugno 2026