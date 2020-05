Turismo, Campania verso la riapertura di bed and breakfast e terme dal 25 maggio

Il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della tradizionale diretta Facebook del venerdì, fa il punto sul calendario delle prossime aperture in regione. “Vorremmo cominciare a riaprire già dal 25 maggio i B&b e le strutture alberghiere con i centri termali” svela il governatore. “Credo che in questa settimana, tra oggi e domani, prenderemo decisioni importanti che riguardano le piscine e le palestre. Inoltre apriremo i due zoo che abbiamo in Regione, oltre alle attività di diporto anche per la possibilità di andare in barca per i residenti campani, quindi daremo questa possibilità anche per le isole e autorizzeremo anche gli stabilimenti balneari, credo già da questa settimana” conclude.