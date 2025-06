Turismo, Caserta e Terra di Lavoro: un sistema da costruire tra eredità borbonica e futuro sostenibile

In un contesto nazionale in cui il turismo è chiamato a rispondere alle sfide dell’economia post-pandemica e alla crescente domanda di autenticità, cultura e sostenibilità, Caserta e la Terra di Lavoro emergono come una delle aree a maggiore potenziale ancora inespresso. Non si tratta soltanto di una questione di attrattori monumentali o di paesaggi incantevoli, ma di un’opportunità concreta per costruire un sistema territoriale coerente, competitivo e integrato. Secondo Giovanni Bo, presidente della Sezione Turismo di Confindustria Caserta, «è arrivato il momento di fare della nostra provincia una destinazione riconoscibile, autentica e desiderata, dove cultura, natura, accoglienza ed enogastronomia convergano in una proposta turistica solida e innovativa».

Al centro di questa visione c’è naturalmente la Reggia di Caserta, fulcro di un patrimonio borbonico straordinario, che include anche il Belvedere di San Leucio, il Real Sito di Carditello, l’Acquedotto Carolino e Casertavecchia. Siti che, se coordinati attraverso una regia intelligente e una governance condivisa, possono generare un’offerta culturale capace di competere a livello internazionale. L’idea non è quella di sommare attrazioni, ma di creare un racconto unitario, identitario e contemporaneo, che valorizzi il genius loci e sappia coinvolgere viaggiatori alla ricerca di esperienze autentiche.

A ciò si aggiunge una ricchezza paesaggistica straordinaria: dalla costa del litorale Domizio, oggi interessata da ambiziosi progetti di riqualificazione ambientale e urbanistica, ai rilievi del Parco Nazionale del Matese, passando per le colline della Piana di Caiazzo, le aree vulcaniche di Roccamonfina, i monti Tifatini e le zone interne di Sessa Aurunca e Capua, veri giacimenti di storia e biodiversità. Una varietà che consente di immaginare modelli di turismo lento, sportivo, naturalistico, termale e culturale, in linea con le esigenze del turismo internazionale post-Covid, sempre più orientato alla qualità dell’esperienza e al rispetto dell’ambiente.

Ma perché questo potenziale possa davvero generare valore, è indispensabile intervenire sul piano infrastrutturale. La valorizzazione dell’aeroporto di Grazzanise, ad esempio, può costituire una svolta cruciale per l’accessibilità del territorio e l’integrazione con il sistema turistico campano. Allo stesso modo, servono collegamenti ferroviari moderni, un trasporto pubblico locale efficiente, una rete di mobilità dolce e la creazione di approdi turistici nautici, che mettano in connessione il litorale casertano con le isole del Golfo di Napoli. Senza questi strumenti di base, ogni progettualità rischia di rimanere confinata al piano teorico.

Non meno centrale è l’esigenza di fare sistema, superando logiche frammentarie e iniziative estemporanee. «Occorre un cambio di passo», insiste Giovanni Bo, «passando dall’occasionalità alla programmazione, dalla promozione isolata alla costruzione di un brand territoriale forte, capace di parlare al mondo con un linguaggio contemporaneo e accattivante». La proposta di un Osservatorio permanente sul turismo in Terra di Lavoro, avanzata proprio da Confindustria, va in questa direzione: uno spazio operativo e strategico dove istituzioni, imprese, cittadini e operatori possano co-progettare una visione di lungo periodo.

La costruzione di un’identità turistica solida passa anche attraverso la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche, uno dei punti di forza più riconoscibili della provincia di Caserta. La mozzarella di bufala campana DOP, il vino Pallagrello, i prodotti della tradizione contadina del caiatino, l’olio dell’Alto Casertano, la pizza casertana e le produzioni artigianali locali devono diventare ambasciatori del territorio. Promuovere itinerari del gusto, agriturismi di qualità e eventi tematici può favorire la destagionalizzazione dei flussi e attrarre viaggiatori esperienziali, sempre più sensibili alla cultura del cibo e alla sostenibilità delle filiere.

Ma il turismo si nutre anche di accoglienza e professionalità. Per questo, un investimento sulla formazione degli operatori, sul potenziamento delle competenze linguistiche e sull’adeguamento delle strutture ricettive agli standard internazionali diventa imprescindibile. Solo attraverso il capitale umano si può garantire una customer experience all’altezza delle aspettative globali, trasformando il visitatore in un ambasciatore attivo del territorio.

Infine, ogni strategia di rilancio deve poggiare su un elemento imprescindibile: la qualità urbana e territoriale. Cura dello spazio pubblico, sicurezza, decoro e pulizia non sono optional, ma precondizioni necessarie per rendere attrattivo un territorio. Senza vivibilità, non c’è turismo. E senza turismo, non c’è crescita sostenibile.

Caserta e la Terra di Lavoro possono diventare una delle nuove destinazioni di punta del Mediterraneo, ma per farlo è necessario un salto culturale: pensare il turismo non come settore a sé stante, ma come catalizzatore di sviluppo, innovazione, inclusione e identità. È tempo di connettere passato e futuro, centro e periferia, natura e cultura, economia e bellezza. Il resto è solo occasione mancata.