Turismo, Claudio Catani nuovo vicepresident Operations del Gruppo FH55 Hotels

(Adnkronos) – Dopo due anni proficui alla guida di Icon Collection e il raggiungimento degli obiettivi prefissati, Claudio Catani mira adesso, con la sua esperienza e le competenze maturate negli anni, alla crescita e al riposizionamento del gruppo alberghiero FH55 Hotels nel segmento upscale. Manager dai numerosi successi personali e riconoscimenti a livello internazionale, tra cui quello che lo ha eletto ‘Top General Manager of the Year Worldwide’ nel 2015, Catani prima dell’ingresso in Icon Collection ha ricoperto per diversi anni la carica di General Manager dello storico Brunelleschi Hotel di Firenze e di Cluster General Manager dell’iconico Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio. In precedenza ha rivestito il ruolo di General Manager, tra gli altri, del Bentley Hotel di Genova, oggi Meliá Hotel. Sempre aperto a nuovi stimoli, Catani ha frequentato la School of hotel administration della prestigiosa Cornell University di New York per perfezionare la sua formazione professionale, ottenendo il ‘Master Certificate in Revenue Management’ e il ‘Certificate in Hospitality Management’. Attualmente è anche membro, con il ruolo di Probiviro, del direttivo dell’Aifbm (Associazione italiana Food&Beverage Manager).

“Sono molto onorato di questo nuovo incarico in FH55 Hotels dove ho trovato una realtà molto stimolante, un gruppo di lavoro appassionato, entusiasta e competente. In questa prima fase, mi impegnerò a portare nel team la consapevolezza del potenziale che ho riscontrato nelle strutture, e utilizzerò le funzioni strategiche idonee a permettere agli hotels di performare al meglio in un mercato sempre più competitivo. Traccerò poi la strada per qualificare le diverse figure professionali protagoniste dell’accoglienza negli alberghi in modo che possano ricevere nel migliore dei modi gli ospiti facendo loro vivere un’esperienza davvero unica ed anticipatoria dei loro desideri”, dichiara il nuovo vicepresident Operations Claudio Catani.

Importante è anche la storia del gruppo FH55 Hotels che da oltre 60 anni è gestito dalla famiglia Innocenti che ha saputo interpretare nel tempo i cambiamenti del settore, intercettando i diversi segmenti del mercato turistico. Alla scomparsa del suo fondatore, Dino Innocenti, gli eredi, con la stessa lungimiranza e passione, hanno gestito le strutture alberghiere partendo da quella grande capacità di accogliere gli ospiti e farli sentire come a casa. D’altra parte, per FH55 Hotels, il valore umano è fondamentale. La proprietà ha sempre dato fiducia ai propri collaboratori concedendogli la possibilità di crescere in azienda. È come una grande famiglia, dove il rispetto, il confronto e il gioco di squadra sono alla base dei successi raggiunti in tutti questi anni. Il tema dell’accoglienza alberghiera, secondo la proprietà, è quindi strettamente connesso con le caratteristiche dello staff, perché è il personale dell’albergo che dà forma al servizio e rende speciale l’esperienza in FH55 Hotels.