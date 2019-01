Turismo: Club Esse cerca 420 persone, primi colloqui alla Bit

Roma, 29 gen. (Labitalia) – Quattrocentoventi posizioni aperte tra intrattenimento, sport, assistenza bagnanti e mansioni più propriamente alberghiere, come direzione, ricevimento, cucina, sala, bar, economato, housekeeping. Club Esse, catena alberghiera italiana con una quindicina tra villaggi e hotel nel Centro-Sud Italia e nelle Isole, riparte anche quest’anno con una massiccia campagna di recruiting che vede come prima tappa la Bit2019, la Borsa internazionale del turismo di Milano.

Proprio a Fieramilanocity, infatti, il 10 e l’11 febbraio si terrà il primo degli appuntamenti in cui chi vuole unirsi alla grande famiglia Club Esse – oltre 1200 persone impiegate ogni estate, da aprile a ottobre – può giocare le sue carte: competenza, certamente, ma anche entusiasmo e positività, perché ‘Scegli la felicità’ per il Gruppo non è solo uno slogan, ma un modo di approcciarsi al lavoro. Per partecipare alla selezione è necessario accreditarsi sul sito www.bit4job.it. Tutti gli altri Open day di Club Esse e le giornate di colloqui su prenotazione saranno, invece, tra fine febbraio e maggio: sul sito www.clubesse.it il calendario costantemente aggiornato e alla pagina ‘Lavora con noi’ il form da compilare per proporre la propria candidatura.

Alcuni Open day si terranno nelle strutture alberghiere di Sardegna, Calabria, Abruzzo e Sicilia, altri – riservati ai settori intrattenimento e sport – verranno organizzati a Roma (9 marzo), Milano (16 marzo) e Napoli (21 marzo, le prime date). Questo perché, con l’eccezione di figure apicali come direttori e capi servizio, Club Esse – società in grande crescita che ha chiuso il 2018 con un fatturato di 28 milioni di euro e 570.000 presenze – preferisce cercare il personale alberghiero sul territorio in cui sorge ogni struttura, in modo da esaltare le competenze, le tradizioni e i sapori locali.

Le prime giornate di selezione ‘sul territorio’ saranno sabato 23 febbraio al Palazzetto dello Sport di Stintino (SS), in Sardegna; sabato 2 e domenica 3 marzo al Club Esse Sunbeach di Squillace Lido (CZ), in Calabria; sabato 9 marzo al Club Esse Posada di Palau (OT), di nuovo in Sardegna; sabato 16 marzo al Club Esse Mediterraneo di Montesilvano (PE), in Abruzzo; sabato 23 marzo al Club Esse Selinunte di Selinunte (AG), in Sicilia. Chi entrerà a far parte della squadra sarà invitato all’evento di formazione e team building ‘App’, al Club Esse Montesilvano dal 28 aprile all’1 maggio, perché la crescita, la motivazione, la coesione e anche la fidelizzazione del personale sono uno dei punti di forza del Gruppo.

Ai candidati, uomini e donne maggiorenni, si richiede motivazione, attenzione alle esigenze dell’ospite, capacità di lavorare in gruppo e disposizione al sorriso. A queste caratteristiche si aggiungono le specifiche esperienze e competenze tecniche, soprattutto per i ruoli più specializzati.

I profili più richiesti nel settore dell’intrattenimento sono i tecnici audio-luci, gli scenografi, i coreografi, gli animatori per i miniclub e gli istruttori sportivi – in particolare tennis, tiro con l’arco e fitness – ma non mancano ottime occasioni per i capi animazione, i musicisti, i ballerini, i costumisti, gli assistenti bagnanti, gli addetti alle boutique. In quello più strettamente alberghiero sono aperte posizioni nelle aree ricevimento, economato, cucina, servizio in sala e al bar, housekeeping.