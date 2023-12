Turismo, Coldiretti-Ixè: 18 milioni di italiani in viaggio per il ponte

Sono 18 milioni gli italiani in viaggio per il ponte dell’8 dicembre, tra chi ne approfitterà per trascorrere una breve vacanza, chi per andare a trovare parenti e amici, ma anche per effettuare una semplice gita fuori porta in giornata. Sono le stime di Coldiretti/Ixè per la ricorrenza dell’Immacolata che rappresenta il primo vero banco di prova per il turismo di Natale grazie anche alla collocazione favorevole della festività. Rispetto al ponte lungo dello scorso anno, quando l’8 dicembre era caduto di giovedì, si registra peraltro un aumento del 6% delle partenze. Un trend favorito anche dal moltiplicarsi di iniziative e di mercatini in vista del Natale. La stragrande maggioranza di chi parte resterà in Italia, quasi la metà nella propria regione di residenza, mentre solo l’11% uscirà dai confini nazionali. Al top delle destinazioni le città, seguite da mare, montagna, campagna e parchi naturali. Oltre un terzo dei vacanzieri (34%) alloggerà in case private di proprietà o di parenti e amici. Bene anche l’agriturismo dove sono attese circa mezzo milione di presenze. “Il ponte dell’Immacolata rappresenta la prova generale del turismo natalizio e le prime previsioni confermano che l’agriturismo è entrato definitivamente nel cuore e nelle abitudini degli italiani grazie al notevole processo di qualificazione del settore che è oggi in grado di offrire servizi diversificati tra loro” spiega Dominga Cotarella, presidente dell’associazione agrituristica Terranostra Campagna Amica.