Turismo: con guida ‘Postcardfrom Cilento’ alla scoperta del territorio

(Adnkronos) – Un viaggio senza precedenti attraverso i tesori culinari e paesaggistici del Cilento. E’ la nuova edizione della guida turistica gratuita ‘Postcardfrom Cilento’, annunciata dall’associazione no profit ‘Vivi il Territorio’. Giunta al suo sesto anno di pubblicazione, questa guida offre un itinerario completo in 24 affascinanti paesi cilentani, permettendo ai visitatori di esplorare le meraviglie di questa regione in un’esperienza indimenticabile.

La guida di 132 pagine – patrocinata dal Parco Nazionale del Cilento e dalla Regione Campania – è in distribuzione gratuita nella sua versione cartacea presso i punti di accoglienza Cilentomania, nell’intero territorio cilentano e nelle principali fiere di turismo italiane. Inoltre, il sito www.postcardfrom.it permette di scaricare – in modalità sempre gratuita – l’intera guida in formato pdf oltre a poter fare un viaggio interattivo dei vari punti di interesse del Cilento, attraverso un servizio di geolocalizzazione interno.

“Non una semplice guida ma un vero e proprio diario di bordo ‘gratutito’ che permette a chiunque faccia visita nel Cilento di avere tutte le informazioni utili per rendere il proprio soggiorno indimenticabile. Il territorio raccontato attraverso l’enogastronomia e i principali attori che si impegnano affinché il Cilento sia una meta sempre più ambita”, dichiara Bruno Sodano, curatore del progetto.

Il viaggio inizia da Paestum e prosegue in ordine territoriale fino a Scario, offrendo ai lettori un’affascinante narrazione di ogni singolo paese e mettendo in evidenza le sue attrazioni principali. Tuttavia, ‘Postcardfrom Cilento’ va oltre le classiche informazioni turistiche: il suo vero cuore si trova nelle storie di ristoranti locali, prodotti pregiati e i loro produttori. La guida offre un’esperienza completa per gli amanti della cucina, rivelando gli ingredienti segreti della cucina cilentana e suggerendo come cucinarli attraverso una vasta selezione di ricette. Sia i cuochi locali che i rinomati chef stellati Michelin hanno contribuito con la loro esperienza per creare un ricettario unico, offrendo così ai lettori un’autentica immersione nella tradizione culinaria del Cilento. Tra gli ingredienti protagonisti spiccano l’olio extravergine di oliva, simbolo dell’intera dieta mediterranea, e il pomodoro, protagonista indiscusso della cucina cilentana e mediterranea.

‘Postcardfrom Cilento’ svela i segreti per selezionare e utilizzare al meglio questi ingredienti, invitando i lettori a sperimentare e apprezzare i sapori autentici di questa regione. Inoltre, la guida promuove l’importanza di bere acqua di qualità e fornisce informazioni preziose su un corretto stile di vita, pozione perfetta di lunga vita. Un’opera ricca di emozioni e scoperte, un compagno di viaggio imprescindibile per chiunque desideri esplorare il Cilento in tutta la sua bellezza e autenticità.

L’autore della guida, Bruno Sodano, ha dedicato tempo e passione per creare un’opera che celebra la cultura, la tradizione culinaria e la straordinaria ospitalità del Cilento. Sia che siate appassionati di storia, cultura o semplicemente amanti del buon cibo, ‘Postcardfrom Cilento’ punta a essere la guida perfetta per scoprire i tesori nascosti di questa meravigliosa regione. Siete invitati a partire per un viaggio indimenticabile attraverso il Cilento, esplorando i suoi pittoreschi paesi, assaporando i suoi sapori autentici e creando ricordi duraturi. Un progetto che non potrebbe esistere senza i suoi sostenitori. I partner di Postcardfrom Cilento sono Ferrarelle, Pasta Di Martino, Perrella Network, Solania, Storie di Pane, Fods e Truebag. Main Sponsor: Caseificio Il Granato, Cantine Barone, Villaggio Le Palme e Birrificio Fratelli Perrella. Media Partner: Info Cilento.