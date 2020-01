Turismo: con startup FlyKube a gennaio anche i viaggi vanno in saldo

Roma, 16 gen. (Labitalia) – Gennaio, si sa, in Italia, è sinonimo di saldi, il momento per concedersi un po’ di shopping. E nel carrello degli acquisti, perché no, può finire anche un bel viaggio. Dal 20 al 26 gennaio, infatti, FlyKube, la startup italo-spagnola specializzata in viaggi con destinazione a sorpresa, proporrà sconti fino a 50 euro a persona su tutti i pacchetti proposti. Un’occasione per iniziare il 2020 volando alla scoperta di una delle più belle capitali europee. Un format di viaggio che unisce all’entusiasmo di scoprire posti nuovi l’adrenalina di non sapere dove si andrà fino a un paio di giorni prima della partenza. L’utente, infatti, sceglie soltanto la durata del viaggio, la città di partenza e il tipo di pacchetto (base, multidestinazione o VipKube). Può escludere fino a 3 città tra quelle proposte, ma scoprirà la meta esatta solo successivamente.

Un’idea che ha riscosso un enorme successo in Italia e negli altri paesi europei in cui è attivo FlyKube (Francia e Spagna). A circa un anno dal suo lancio, la piattaforma ha già fatto volare centinaia di migliaia di utenti, tra Parigi, Copenaghen, Vienna, Budapest, Praga e molte altre città. “Vogliamo rassicurare gli utenti dicendo che dietro alla scelta della destinazione a loro ignota non c’è un computer che assegna le città in modo casuale, ma un team di esperti di turismo, che valutano ciascuna richiesta”, ha commentato Paolo Della Pepa, tra i soci fondatori di FlyKube.

“Teniamo sempre conto del periodo in cui si viaggia, così come analizziamo le preferenze degli utenti partendo dalle città che permettiamo loro di escludere e dallo storico di eventuali precedenti viaggi fatti con noi, cercando di individuare di volta in volta la soluzione che riteniamo migliore per quello specifico gruppo di viaggio”, ha spiegato. Dunque, non resta che tenere la valigia pronta e prepararsi a volare alla scoperta dell’Europa.