Turismo congressuale ok in Italia: premiate le eccellenze napoletane agli Italian Knowledge Leaders

Dal primario di medicina d’urgenza all’esperto di tecniche alimentari e sicurezza, dall’odontoiatra di fama internazionale alla scienziata informatica impegnata nella robotica sociale: sono alcune delle eccellenze napoletane celebrate e premiate nel corso dell’edizione 2025 degli Italian Knowledge Leaders, progetto di Convention Bureau Italia.

La cerimonia si è svolta il 15 dicembre al Campidoglio, alla presenza di Manlio Galiè, presidente dell’advisory board Ikl, Carlotta Ferrari, presidente di Convention Bureau Italia, e Tobia Salvadori, direttore di Convention Bureau Italia. Il ministro del Turismo Daniela Santanché, Alessandro Onorato, assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma Capitale, e Crui hanno inviato un messaggio.

Nel corso dell’appuntamento è stato presentato lo studio di GainingEdge relativo al quadriennio 2021-2025, che certifica la leadership dell’Italia nella crescita del turismo congressuale internazionale: +20% di congressi ospitati e +396 italiani entrati nei board delle associazioni scientifiche mondiali. Un risultato che rafforza il peso del Paese e la sua capacità di attrarre grandi eventi, confermando l’efficacia del progetto Ikl.

“Il turismo congressuale è programmabile con largo anticipo, attiva filiere di altissima qualità e valorizza il made in Italy senza gravare sulle destinazioni. È un segmento perfettamente coerente con le strategie nazionali di destagionalizzazione e qualificazione dei flussi”, ha dichiarato il ministro Daniela Santanché.

“Il nostro primato è frutto della professionalità degli operatori italiani. Colmare il gap di investimenti strutturali rispetto ad altri Paesi ci permetterà di consolidare ulteriormente la leadership”, ha spiegato Carlotta Ferrari.

Tra i leader della conoscenza premiati figurano Vincenzo Fogliano, della European Federation of Food Science and Technology, esperto di tecniche alimentari e sicurezza alimentare, docente anche in Olanda; Letizia Perillo, della World Federation of Orthodontists, odontoiatra di fama internazionale; e Mariacarla Staffa, della International Conference on Social Robotics and AI, scienziata informatica specializzata in robotica sociale e sistemi di assistenza a supporto dell’individuo.

L’appuntamento, organizzato da Convention Bureau Italia in collaborazione con Roma Capitale, con il supporto di Enit S.p.A., Crui e Frecciarossa di Trenitalia (Gruppo Fs, vettore ufficiale dell’evento), ha confermato il ruolo dell’Italia come destinazione dinamica e competitiva nel panorama del turismo congressuale.

Italian Knowledge Leaders

Italian Knowledge Leaders è un’iniziativa unica in Europa, già riconosciuta a livello internazionale, realizzata in partnership con la Conferenza Italiana dei Rettori e supportata da un advisory board composto da accademici e rappresentanti dell’industria. Il progetto valorizza i knowledge leaders: medici, scienziati e ricercatori italiani che ricoprono ruoli di rilievo in associazioni scientifiche internazionali e che, grazie a queste posizioni, possono candidare e portare in Italia congressi e conferenze di prestigio.

Italian Knowledge Leaders – The Event, giunto alla sua quinta edizione, premia le italiane e gli italiani che si sono distinti come presidenti di associazioni scientifiche internazionali o chair di congressi scientifici. Un momento celebrativo ma anche strategico, utile a fotografare lo stato del settore e a tracciare la rotta futura del turismo congressuale italiano.