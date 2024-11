Turismo, così il Manager di Destinazione e il progetto Culturitalia possono dare slancio al settore

Il futuro del turismo passa anche attraverso delle innovazioni che riguardano figure specializzate. Tra queste rientra quella del destination manager, che per il momento ancora non trova concreta applicazione in ambito legislativo. Sulla questione interviene il dottor Claudio Pisapia della Federcomtur. “La professione del destination manager non esiste: sfido chiunque a dimostrare il contrario. La legge 4/2013, che regolamenta le professioni attraverso la norma e le certificazioni Enit, fa la distinzione tra professioni ordinistiche e non: tra queste cita come unica inerenza o punto di contatto il coordinatore degli agenti di viaggio per ovviare al direttore tecnico e il project manager in turismo d’avventura ed esperienziale e nulla più”.

Eppure la figura del Manager di Destinazione è prevista dalla legge sul Made in Italy, che all’articolo 31 ha recepito una proposta che arriva proprio dalla Federcomtur. Vogliamo entrare più nel dettaglio?

Le competenze, tantissime, sono state da noi mandate al ministero per i decreti attuativi e non hanno nulla a che spartire con le DMO. Il Manager di Destinazione è complementare al Sistema Turistico di Destinazione: il completamento, lo Spin off, un institore, uno stratega che fa della multilateralità il suo credo, il suo must. L’amministratore delegato del Sistema Turistico di Destinazione. Colui che entra nella Governance e mette in pratica quanto deciso dal sistema misto pubblico privato, che rappresenta il sistema turistico di destinazione.

Tutto nasce dal modello Culturitalia giusto?

Il Manager di Destinazione non potrà essere colui che risolve le problematiche della distorsione applicativa della DMO. Abbiamo proposto questi due nuovi istituti all’interno della legge sul Made in Italy proprio per fare chiarezza, per fare emergere l’equivoco rispetto a chi (le istituzioni) ha tollerato e spesso abbozzato senza approfondire. Chi dice il contrario millanta imbratta e crea false aspettative come fatto per anni rispetto al nulla. Hanno fatto passare un agente di viaggio per un manager e una agenzia di promozione turistica che gestisce posti letto e prenotazioni per un Hub strategico, un centro direzionale di pianificazione territoriale. Ora i nodi vengono al pettine e noi siamo a disposizione. Il modello “CulturIItalia – CooltourItaly è divertente girare l’Italia” non è un modello di business ma un’idea progetto per diffondere il Made in Italy attraverso il turismo. L’intermodalità del turismo, con interrelazioni e correlazioni in tutti i comparti strategici della nostra economia; dalla logistica, all’enogastronomia, alla religione, alla sostenibilità ambientale, alla cultura, all’agricoltura, all’industria. Valorizzazione del territorio in parti cooperazione di territori limitrofi per far emergere altre destinazioni partendo dalle identità locali che diventano competitive.

Tutto questo che impatto può avere sulle dinamiche di sviluppo?

Lo spirito della legge da noi proposta è esattamente l’opposto di quanto affermato fino ad oggi da chi, con la copertura fittizia delle raccomandazioni europee (che dicono ben altro e parlano di formazione relativa agli spostamenti tra gli stati membri) e dell’OIWT che ci riferisce e impone di strutture, le DMO, che debbono organizzare la gestione dei posti letto e fare promozione di un territorio che abbia una destinazione ben precisa cosa che ad oggi esiste solo in poche regioni in Italia ma non in Campania, attraverso modelli arbitrari di business, vuole dettare l’agenda di pianificazione strategica agli enti pubblici che ancora non hanno abbracciato il loro credo. Il Sistema Turistico di Destinazione, organizzato secondo il modello Culturitalia – CooltourItaly, consente anche la razionalizzazione del cosiddetto Overtourism, in quanto si parte dalla Reputazione dei siti UNESCO per arrivare alle Destinazioni; prima si fa la strategia, il programma si confeziona la Destinazione, possibilmente applicando leggi certe e poi si propone e si vende un territorio.

Cosa ne pensa del Patto per il Turismo?

Accogliamo con favore e soddisfazione il Patto per il Turismo: prevede la valorizzazione delle destinazioni emergenti minori quelle che noi in Culturitalia chiamiamo “altre destinazioni”:

Le identità locali, la formazione per le competenze e le nuove professioni di livello elevato il manager di Destinazione e non solo.

Beh io ci vedo tanto ma proprio tanto del modello Culturitalia CooltourItaly trasposto nell’articolo 31 legge 206 2023 made in Italy da noi proposto in commissione Attività produttive e approvato.

Questa estate ha tenuto banco il dibattito sull’overtourism. Lei che ne pensa?

La nostra idea progetto Culturitalia depositato alla Camera dei Deputati recita “Dalla Reputazione alla Destinazione” al Sistema turistico di Destinazione: il concetto è chiaro, spostare il turismo dai luoghi più affollati verso altre destinazioni”interessanti e con forti potenzialità di accoglienza così facendo si riduce il caos in modo da razionalizzare i flussi.

Il Patto non mi sembra contempli le DMO e men che meno la professione del Destination Manager con le dubbie competenze non certificata da nessuna legge o dettato normativo.