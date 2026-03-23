Turismo, costituito il Comitato promotore della Dmo “Destinazione Salerno”

È stato costituito oggi, nella sede di Confindustria Salerno, il Comitato promotore della Dmo “Destinazione Salerno”, primo passo verso la creazione di un sistema turistico integrato capace di valorizzare in modo unitario il territorio e rafforzarne la presenza sul mercato internazionale.

All’iniziativa hanno aderito numerosi enti locali e organizzazioni di rappresentanza, tra cui i Comuni di Acerno, Baronissi, Battipaglia, Bracigliano, Calvanico, Castiglione dei Genovesi, Fisciano, Giffoni Valle Piana, Mercato San Severino, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Pellezzano, Pontecagnano, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte e Siano, insieme a realtà come Cna Salerno, Coldiretti Salerno, Confcooperative Campania, Confagricoltura Salerno, Confartigianato Salerno, Confesercenti Salerno, Confindustria Salerno, Agro Cepi, Gal Terra è Vita Scarl, Ance Aies Salerno, Ordine dei Dottori Commercialisti di Salerno e Unpli Salerno.

Un progetto condiviso per il territorio

“Oggi abbiamo concretizzato il primo importante passo per la costituzione della Dmo “Destinazione Salerno””, ha dichiarato Michelangelo Lurgi, presidente del Gruppo Turismo di Confindustria Salerno e rappresentante del partenariato.

“Mettere insieme tanti comuni, associazioni di categoria, organizzazioni di rappresentanza e istituzioni è stato un percorso lungo ma fruttuoso. Non era scontato far dialogare realtà così eterogenee, ma quando c’è di mezzo un progetto così impattante sul futuro del territorio abbiamo dimostrato di saper fare squadra”.

L’obiettivo è chiaro: costruire una destinazione unica e riconoscibile, capace di superare frammentazioni amministrative e promuovere in modo coordinato l’offerta turistica dell’area salernitana.

I prossimi passi

Il percorso proseguirà con la presentazione ufficiale del Comitato e l’avvio della raccolta delle manifestazioni d’interesse da parte di imprese, stakeholder e opinion leader al cosiddetto Patto di destinazione.

L’appuntamento è fissato per il 25 marzo alle ore 16, sempre presso la sede di Confindustria Salerno, dove si entrerà nel vivo della costruzione operativa della Dmo.

L’obiettivo finale è ambizioso: trasformare Salerno e i comuni limitrofi in un sistema turistico integrato, competitivo e capace di posizionarsi con maggiore forza sui mercati internazionali.