Turismo, Covid incombe ancora: c’è ripresa ma con ‘luci e ombre’

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – Il Covid incombe ancora sulle vacanze italiane tanto che la ripresa del turismo é tutta ‘luci e ombre’. A ritenere infatti “in alto mare” la ripartenza del settore sono gli analisti dell’Osservatorio Confturismo-Confcommercio e Sgw che analizzando i dati sulla fiducia dei viaggiatori italiani nel mese di luglio hanno registrato un’assenza di turisti stranieri, soprattutto per i flussi intercontinentali, ma anche pochi europei in movimento per le vacanze. E non solo. Anche gli italiani sembrano riprogrammare al ribasso le loro ferie, posticipano le scelte di vacanza e, quel che è peggio, tendendo anche a disdire le prenotazioni. Ma segnalare un po’ di ‘luce infondo al tunnel’ é invece il movimento di turisti nel prossimo fine settimana – di fatto il primo weekend di agosto – in cui Cst per Assoturismo stima un fatturato di 800 milioni di euro per le imprese della filiera del turismo.