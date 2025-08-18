Turismo, cresce il credito erogato alle imprese ma la rischiosità del settore resta elevata

Il primo trimestre 2025 conferma la ripresa del Turismo, con una crescita dei finanziamenti concessi alle imprese italiane del settore pari a circa il 20% rispetto allo stesso periodo del 2024 in termini di importi erogati.

Nonostante la crescita delle presenze turistiche dello scorso anno, il comparto continua a posizionarsi su livelli di rischio creditizio elevati, con un tasso di default delle società di capitali del settore pari al 4% a dicembre 2024 e in crescita rispetto alla rilevazione del giugno precedente (+0,3 p.p.). Coerente il comportamento del settore anche in termini di pagamenti commerciali. Queste sono alcune delle principali evidenze dell’Osservatorio Crif sulle Imprese che ha dedicato un focus al Turismo, settore molto importante per l’economia italiana e che comprende ristorazione, bar, strutture alberghiere e agenzie di viaggio.

“Il 2024 ha visto il proseguimento del percorso di crescita dei flussi turistici dopo il tracollo dovuto agli effetti negativi della pandemia, determinando un pieno ritorno alla normalità per il comparto – commenta Luca D’Amico, ceo di Crif Ratings –. Nonostante tale trend positivo, permangono fragilità a livello settoriale che si sono tradotti a fine dello scorso anno in tassi di default elevati, anche in relazione alle evidenze nazionali. Le prospettive sull’evoluzione della rischiosità del Turismo non possono non tener conto di un settore che sta mostrando segnali di dinamicità che però si accompagnano a un contesto di forte incertezza a livello globale. Le attese per la fine del 2025 sono di ulteriore crescita dei tassi di default del settore, circa 0,5 punti percentuali rispetto al 2024, sebbene con un’intensità meno marcata rispetto a quanto ci si attende a livello nazionale”.

Aumenta il credito erogato

Le analisi effettuate sulla base del patrimonio informativo del Sistema di Informazioni Creditizie Eurisc, mostrano come nel primo trimestre del 2025 gli importi dei finanziamenti erogati alle società di capitali del settore del Turismo siano cresciuti di circa il 20% rispetto al pari periodo dell’anno precedente, mostrando un incremento più marcato rispetto alla totalità delle società di capitali italiane (+8,6%). La dinamica delle erogazioni verso il settore, oltre a beneficiare delle migliori condizioni di accesso al credito rispetto al primo trimestre dell’anno scorso, riflette la vivacità di un comparto con prospettive complessivamente positive per l’anno in corso, dopo un 2024 da considerarsi eccezionale in termini di crescita dei flussi turistici. Bisogna però tener presente che su tali prospettive pesano diversi fattori di attenzione, tra cui le difficoltà nel reperire personale qualificato, un’offerta turistica che necessita di costante riqualificazione e aggiornamento per essere competitiva e una capacità di spesa da parte dei consumatori sotto costante pressione.

La rischiosità creditizia si conferma elevata

A fine 2024 il turismo evidenza un tasso di default del 4% per le società di capitali, registrando nell’ultimo periodo un andamento in linea con la totalità delle società di capitali italiane, con una crescita di circa 0,3 p.p. rispetto a giugno 2024.

Il settore continua a confermarsi tra quelli più rischiosi a livello nazionale (il tasso di default medio delle società di capitali italiane è pari a 2,74%), nonostante abbia beneficiato di una significativa crescita del fatturato negli ultimi anni. Questo a testimonianza di un settore estremamente eterogeneo, composto per lo più da piccoli operatori, che continua a scontare la presenza di elementi di fragilità intrinseca, tra i quali un’elevata pressione competitiva e l’esposizione a eventi climatici, cicli economici e stagionalità.

A livello di micro-settori, a fine 2024 si conferma un trend eterogeneo, con i servizi di ristorazione che registrano sia la maggiore crescita rispetto a giugno 2024 (+0,4 p.p.) che la maggiore rischiosità con un tasso di default di circa il 5%.

Le performance dei pagamenti commerciali

I dati dello Studio Pagamenti di Cribis – società del gruppo Crif specializzata nelle business information – rivelano il comportamento del settore turistico italiano relativamente alle tempistiche di pagamento dei propri fornitori. In particolare, come già emerso nell’edizione dell’anno scorso, il Turismo soffre maggiormente rispetto alla media delle imprese italiane.

A giugno 2025 i pagatori puntuali in Italia rappresentano il 44,0% del totale imprese (ditte, società di persone e società di capitali), contro il 26,4% registrato dal Turismo. Focalizzandosi sui ritardi di pagamento, il 19,4% del settore turistico paga con oltre 30 giorni di ritardo (vs 12,9% dato medio italiano); di questi, il 6,2% supera i 90 giorni di ritardo (vs 4,3% dato medio italiano).

Coerentemente con la rischiosità creditizia, il micro-settore che mostra maggiori difficoltà è quello dei servizi di ristorazione, con il 75,4% di imprese con ritardi di pagamento (69,1% osservato sul segmento relativo alle agenzie di viaggio, 63,7% osservato sui servizi di alloggio). Ancor più evidente il differente profilo di rischio se si osservano i ritardi oltre 90 giorni, con il 6,8% per la ristorazione rispetto al 4,6% per le agenzie di viaggio e al 2,8% per i servizi di alloggio.

In termini di trend delle performance di pagamento, da marzo a giugno del 2025 il settore del turismo mostra un peggioramento per i pagamenti puntuali rispetto ai primi tre mesi del 2025 (26,4% vs 27,5% a marzo 2025), sostanzialmente in linea con l’evidenza nazionale (incidenza dei pagamenti puntuali pari a 44,0% vs 44,7% a marzo 2025). Tuttavia, si evidenzia una riduzione dei ritardi superiori ai 90 giorni, che scendono dal 6,9% registrato a inizio anno al 6,2% di giugno.

L’analisi dei bilanci

L’analisi dei bilanci 2023 conferma un profilo di rischio del settore Turismo superiore rispetto alla mediana nazionale. In particolare, in termini di leva finanziaria, il comparto si pone su livelli peggiori rispetto al dato nazionale (5x del settore vs 3x mediana nazionale), sebbene in miglioramento rispetto al biennio precedente (6,5x del settore nel 2021) che era stato fortemente influenzato dalle dinamiche pandemiche. Anche in termini di copertura degli interessi, il settore si mostra peggiore rispetto alla mediana nazionale (circa 9x vs 12x mediana nazionale), ma comunque su livelli accettabili. Diverso invece il comportamento del comparto per quanto riguarda il profilo della liquidità che si posiziona su valori migliori rispetto alle evidenze nazionali (170% vs 130% mediana nazionale). Va tenuto presente come i livelli di liquidità del settore risultino influenzati dal business model adottato dagli operatori che può prevedere la presenza di significativi acconti, comune ad esempio per le agenzie di viaggio, piuttosto che incassi a pronti come sovente per il mondo della ristorazione.

Lo scenario delle imprese italiane del turismo

Il settore del turismo conta in Italia circa 415mila imprese, suddivise tra agenzie di viaggio (circa 16.000 aziende), servizi di ristorazione (circa 342.000 aziende) e servizi di alloggio (56.000 aziende).

Per il 45% si tratta di ditte individuali, seguite da società di capitali (32%) e di persone (23%).

Poco più di un terzo delle imprese turistiche si concentra nel Mezzogiorno e nelle Isole, a conferma della grande importanza di questi territori per trainare il settore. La regione con la più alta presenza è la Lombardia (13,1%), seguita da Lazio (11,4%) e Campania (10,6%).