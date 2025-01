Turismo culturale, premio Gist Acta: candidature entro il 4 febbraio

Al via la terza edizione del premio Gist Acta – Archeological & Cultural Tourism Award dedicato al turismo culturale. Con il premio Acta, il Gist (Gruppo italiano stampa turistica) intende valorizzare il patrimonio culturale e archeologico italiano e mondiale, che rappresenta elemento di attrazione turistica, promozione territoriale e forte motivazione al viaggio. Il premio Acta attribuisce il giusto riconoscimento a chi, persona fisica o istituzione, favorisce il rispetto, la valorizzazione, la fruizione e la comunicazione dei beni culturali. Dalla scorsa edizione, il premio si è arricchito di due sezioni speciali, dedicate alle donne impegnate nella divulgazione dei “saperi” classificate come patrimonio immateriale Unesco e al miglior divulgatore/trice per il sostegno istituzionale, scientifico, artistico o progettuale del patrimonio culturale italiano o internazionale. Il bando del premio, presieduto da Clara Svanera, contiene gli estremi per la presentazione delle candidature, le categorie e la giuria, composta dai seguenti soci: Clara Svanera (presidente), Tullio Bernabei, Ada Mascheroni, Enrico Netti, Silvana Rizzi, Manuela Stefani, Micaela Zucconi Galli Fonseca. Il premio è organizzato dal Gist in collaborazione con Toscana Promozione Turismo e sarà consegnato a Firenze il 21 febbraio 2025 alle ore 12 (Palazzo dei Congressi, Sala Verde) nell’ambito di TourismA, Salone Archeologia e Turismo Culturale. Le candidature devono essere presentate entro il 4 febbraio 2025 a: csvanera@gmail.com oppure actaaward@gmail.com.