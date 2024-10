Turismo, da Capri una proposta di legge contro il sovraffollamento

Il sovraffollamento nelle località turistiche, è possibile risolverlo? A questa domanda vuole rispondere Capri, destinazione turistica tra le più rinomate al mondo, che si impegna a trovare una strada per un governo sostenibile e responsabile del turismo.

Di questo si è discusso saba nel corso dell’evento “Capri: Regole e Scelte per il Turismo del Futuro”, promosso dal Comune di Capri. Un momento di riflessione e confronto anche con istituzioni e sindaci di prestigiose località italiane accomunate da tale fenomeno che continua ad affliggere i centri urbani a più elevata densità turistica.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Capri Paolo Falco e del ministro del Turismo, Daniela Santanchè, sono intervenuti, moderati da Massimiliano Lenzi, giornalista e autore televisivo:

Dario Nardella , europarlamentare, già sindaco di Firenze,

Claudio Scajola , vicepresidente dell’Anci e sindaco di Imperia,

Luigi Brugnaro , sindaco di Venezia,

Francesco Cerrotta , sindaco di Anacapri,

Felice Casucci , assessore al Turismo della Regione Campania,

Giuseppe Guida , sindaco di Positano,

Daniele Milano , sindaco di Amalfi,

Jonathan Sferra , assessore al Turismo del Comune di Taormina,

Melania Esposito , assessore al Turismo di Capri,

Roberto Russo , consigliere Comunale di Capri.

I Comuni chiedono al governo e alle istituzioni di arrivare ad una proposta di legge ad hoc che dia ai Sindaci dei Comuni ad elevata pressione turistica di intervenire su fenomeni complessi quali: modalità di accesso alle località turistiche, nuove aperture di attività extralberghiere e affitti brevi, maggiori capacità di spesa per la sicurezza e la tutela dei territori.

Tali Comuni vengono definiti ad elevata pressione turistica attraverso alcuni indici risultanti dal rapporto tra popolazione residente, estensione del territorio, numero di visitatori e posti letto turistici.

“Non esistono soluzioni semplici ad un problema complesso, ma non è più possibile stare fermi a guardare ed essere solo spettatori e noi sindaci, nostro malgrado, spesso lo siamo. Per questo abbiamo deciso di farci parte attiva per individuare possibili soluzioni, proposte concrete e strumenti normativi adeguati” sottolinea il sindaco Falco.

È possibile conciliare la presenza di turisti con la vivibilità dei luoghi? È possibile governare i flussi senza scadere nella sterile polemica su numeri chiusi o selezioni per censo? Se è vero che il turista è “un cittadino temporaneo”, i sindaci delle località turistiche maggiormente esposte al fenomeno dell’overtourism possono agire per tutelarne i diritti, come quelli dei propri concittadini?

Interessanti spunti di riflessione sono stati offerti dai risultati dello studio del prof. Antonio Preiti “Overtourism e strategie di contenimento: il caso Capri”. Da questa analisi emergono alcuni dati particolarmente significativi: Capri, che negli ultimi anni ha avuto un aumento del 24% degli arrivi (dai 2,06 milioni di passeggeri del 2013 si è passati ai 2.7 milioni del 2023) è la località turistica con il più alto indice di densità turistica (1.200 persone per km2 in alta stagione, dato mai riscontrato sinora in altre località turistiche).

“Da Capri – aggiunge Falco – lanciamo una battaglia di democrazia, che consenta ai sindaci di alcune località turistiche di intervenire sul futuro delle medesime. Come sindaci abbiamo la responsabilità di salvaguardare i diritti dei nostri concittadini ma anche quella dei turisti delle nostre località, riconosciute universalmente come patrimonio dell’umanità. Dobbiamo cambiare approccio al problema in chiave sistemica e di partecipazione, e per questo ritengo molto importante aver aperto una seria interlocuzione sul tema”.