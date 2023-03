Turismo, dati, skills e digitalizzazione: pubblicata la prima call “CulTourData”

È stato pubblicato il primo bando di CulTourData, progetto che alimenta un ecosistema multidisciplinare capace di coinvolgere attori del turismo, della cultura e del digitale con l’obiettivo di migliorare il turismo culturale guidato dai dati, accessibile e trasformativo in tutta Europa.

Il progetto si rivolge alle Pmi del settore turistico nell’ecosistema delle Capitali Europee della Cultura e le supporta per sviluppare un approccio data-driven al di là del sito web, dello strumento o dell’applicazione giusta, aiutandole a comprendere l’importanza di rendere i dati e l’analisi parte delle strategie, delle offerte e dei prodotti turistici, dei loro processi organizzativi e della loro cultura, se vogliono essere competitive, sostenibili e attraenti.

Attraverso questo bando, il progetto CulTourData sosterrà le PMI del turismo guidandole a fare un uso migliore dei dati, utilizzando approcci creativi che coinvolgano i clienti e le nuove tecnologie. A tal fine, il bando CulTourData offrirà sovvenzioni finalizzate a: sostenere le Pmi attraverso la promozione dell’aggiornamento professionale, dello sviluppo delle capacità e della digitalizzazione; promuovere una cooperazione a tripla elica tra Pmi del turismo, creativi ed esperti di analisi dei dati; fornire un supporto continuo di mentoring e tutoraggio alle PMI premiate; promuovere il networking a livello europeo offrendo alle PMI l’accesso a piattaforme e reti di collaborazione internazionali. Il bando assegnerà 60 sovvenzioni forfettarie di 7.000 euro. Il budget totale è di 420.000 euro. Per fare domanda c’è tempo fino al 3 maggio 2023