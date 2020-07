Turismo, De Luca: Presto dalla Regione aiuti consistenti per le attività alberghiere e le guide turistiche

La regione Campania è pronta a stanziare contributi importanti alle attività alberghiere ed extra-alberghiere. A svelarlo è il governatore campano durante una diretta su Facebook. “Contributi di 2mila euro per strutture a due stelle, 5mila a tre stelle, 7mila per alberghi 4-5 stelle. – continua l’ex sindaco di Salerno – Cerchiamo di dare una mano a chi ne ha più bisogno”. Non solo aiuti al settore alberghiero ma anche “a guide turistiche, gestori parchi divertimento, noleggio strutture manifestazioni, attività pirotecniche, ludoteche e stabilimenti balneari”. “La Campania ha fatto uno sforzo unico in Italia per reggere su due campi fondamentali: sanità ed aiuti alle famiglie. Inoltre per il turismo stiamo ultimando una campagna di comunicazione, che dovrebbe essere completata entro questo mese. L’idea è quella di promuovere il turismo della regione” conclude De Luca.