Turismo, De Luca: Riqualificheremo tutto il litorale campano

“L’obiettivo strategico è di fare in modo che tutto il litorale della Campania, dal Volturno fino a Sapri, diventi una risorsa economica straordinaria. Ieri abbiamo incontrato il gruppo di progettazione, presente Kipar un grande architetto del paesaggio che sta lavorando al masterplan del litorale Domizio”. Con queste parole, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, commenta l’operazione di rilancio e bonifica di tutto il litorale regionale, a margine della presentazione, a Salerno, del progetto complessivo di riqualificazione urbanistica della linea di costa. “Questo – spiega – presuppone ovviamente la bonifica dei territori, l’eliminazione di discariche soprattutto nella zona nord di Napoli e Caserta, la realizzazione di un sistema di reti fognarie collegate con i depuratori. Già oggi abbiamo fatto passi in avanti incredibili sul litorale domizio, sulla costiera sorrentina e amalfitana. In due anni avremo realizzato il collettamento di tutte le acque nei depuratori e dunque avremo un mare limpido tutto l’anno. Sono questi i progetti strategici che cambiano il volto di una regione e creano migliaia di posti di lavoro”.