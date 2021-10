Turismo, delegazione di Assodemaniali Campania incontra alla Fiera di Rimini il ministro Garavaglia

La delegazione di Assodemaniali Campania, con il presidente Antonio Cecoro, il consulente legale Luigi Roma, e il componente del direttivo Tommaso Savanelli, ha incontrato alla Fiera di Rimini il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, nell’ambito del SUN Beach & Outdoor Style, evento di riferimento per il mondo dell’outdoor, degli stabilimenti balneari e dei campeggi.

“E’ stato un confronto molto importante per il nostro settore – sottolinea l’architetto Cecoro -. Il ministro ci ha rassicurato sul futuro delle nostre attività, soprattutto alla luce della scadenza, al 31 dicembre, delle autorizzazioni al mantenimento delle strutture balneari. Inoltre il Ministro ha espresso particolare apprezzamento per le iniziative promosse dalla nostra Associazione e delle aziende campane che vi aderiscono, assicurando la disponibilità del dicastero al dialogo per la soluzione dei problemi normativi relativi alle concessioni e per il rilancio di un settore importante per il turismo italiano”.