Turismo, destinazioni d’eccellenza 2022: concorso Cosme per piccole città europee

L’Ue ha lanciato il nuovo concorso “European Destination of Excellence 2022” per il turismo sostenibile e le pratiche di transizione verde. Il concorso si rivolge alle destinazioni turistiche più piccole in Europa per premiare i loro risultati nella sostenibilità turistica, contribuendo agli obiettivi del Green Deal europeo e alla ripresa dalla pandemia COVID-19.

Possono partecipare al concorso le città con una popolazione compresa tra 25.000 e 100.000 abitanti e localizzate nei paesi dell’UE e i paesi non UE che partecipano al programma Cosme.

Tre città selezionate saranno invitate a presentare la loro candidatura di fronte alla giuria europea, la quale selezionerà un vincitore che sarà annunciato a novembre 2021. La destinazione vincitrice riceverà il supporto di esperti in comunicazione e branding a livello europeo per tutto il 2022. La scadenza per le candidature è il 16 giugno 2021.