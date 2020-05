“Stiamo lavorando in coordinamento con gli altri paesi europei per promuovere la stagione turistica in Italia. Non ci saranno corridoi turistici creati sulla base di accordi bilaterali, non sarebbe accettabile”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un video su Facebook dopo una video conferenza con i colleghi Ue.

