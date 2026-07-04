Turismo, DMO utili se svolgono il loro ruolo. Senza equivoci

di Claudio Pisapia

Le DMO devono svolgere il ruolo per cui sono state concepite: essere strutture operative dedicate alla promozione, al marketing territoriale, all’attrattività della destinazione, alla comunicazione, all’analisi dei dati, al monitoraggio dei flussi turistici e al coordinamento dell’offerta ricettiva. Questo è lo spirito delineato dai modelli internazionali dell’UN Tourism (già UNWTO/OMT).

Quando, invece, le DMO sono state trasformate in modelli di governance territoriale, senza una chiara legge di indirizzo nazionale che ne definisse competenze, responsabilità e rapporti istituzionali, hanno mostrato tutti i limiti di questo approccio, contribuendo alla frammentazione del sistema.

Le DMO attualmente non riescono a trasformare il prodotto in valore in Toscana sono in fase di trasformazione e in Puglia le dimissioni dell’assessore al turismo dimostra la fragilità del modello.

L’articolo 31 della Legge Made in Italy si fonda su un presupposto completamente diverso: distingue la governance dalla gestione operativa, attribuisce centralità ai territori, introduce il Sistema Turistico di Destinazione e riconosce la figura del Manager di Destinazione quale professionista multidisciplinare, chiamato a costruire strategie di sviluppo coerenti con la pianificazione regionale e nazionale.

È questa la differenza sostanziale: le DMO gestiscono promozione e marketing; la governance delle destinazioni appartiene ai territori, attraverso una strategia condivisa e una chiara cornice normativa.

Il Sistema Turistico di Destinazione: il modello introdotto dall’articolo 31 della Legge Made in Italy

Il turismo rappresenta una delle principali politiche di sviluppo economico, sociale e culturale del Paese. Non può essere considerato esclusivamente un settore produttivo né limitarsi a un insieme di attività promozionali. È una politica pubblica che coinvolge il governo del territorio, la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, la competitività delle imprese e il benessere delle comunità residenti.

Per questa ragione il turismo non si improvvisa.

Negli ultimi vent’anni il dibattito italiano si è concentrato prevalentemente sugli strumenti della promozione, del marketing e della comunicazione, trascurando la costruzione di un modello nazionale di governance delle destinazioni.

Il risultato è stato un sistema frammentato, caratterizzato da interpretazioni regionali differenti, modelli organizzativi eterogenei e un’eccessiva sovrapposizione tra attività di promozione e funzioni di governo del territorio.

L’articolo 31 della Legge Made in Italy, unitamente ai decreti attuativi del 16 maggio 2024, introduce un cambio di paradigma.

Per la prima volta viene delineato un modello da federcomtur proposto come modello CulturIItalia cooltourItaly è divertente girare l’Italia dalla Reputazione alla Destinazione, che distingue chiaramente la governance della destinazione, dalla gestione operativa delle attività promozionali, restituendo centralità ai territori e riconoscendo la necessità di competenze professionali specifiche.

Il limite del modello DMO

Nel panorama internazionale le DMO sono nate come strumenti di gestione operativa della destinazione.

Le loro funzioni riguardano la promozione, il marketing territoriale, la comunicazione, l’attrazione della domanda, l’analisi dei dati, il monitoraggio dei flussi turistici, la valorizzazione dell’offerta e il coordinamento delle attività promozionali.

Sono organismi fondamentali per rendere competitiva una destinazione sul mercato.

Non sono però, per loro natura, strumenti di governance territoriale.

Nel sistema italiano, in assenza di una disciplina nazionale che ne definisse ruolo, competenze e responsabilità istituzionali, molte esperienze regionali hanno attribuito alle DMO funzioni di governo della destinazione.

Questa sovrapposizione ha generato modelli profondamente differenti tra loro, spesso privi di una reale integrazione con la pianificazione strategica regionale e nazionale.

La governance di un territorio richiede infatti legittimazione istituzionale, continuità amministrativa, responsabilità pubblica e una visione di lungo periodo.

Non può essere affidata esclusivamente a soggetti costituiti per svolgere attività operative di promozione, né dipendere da finanziamenti straordinari o dal solo gettito dell’imposta di soggiorno.

Il marketing rappresenta uno strumento.

La governance rappresenta una politica pubblica.

Confondere questi due livelli significa ridurre il turismo a una successione di campagne promozionali, senza costruire il valore della destinazione.

L’articolo 31 della Legge Made in Italy supera questa impostazione.

Il fulcro del sistema non è più l’organizzazione della promozione, ma la costruzione della destinazione.

Nasce così il Sistema Turistico di Destinazione, concepito come modello stabile di governance territoriale.

Il Sistema Turistico di Destinazione costituisce la naturale articolazione operativa della pianificazione strategica nazionale e regionale.

Esso rappresenta la longa manus delle politiche pubbliche del turismo.

Non sostituisce le Regioni.

Non sostituisce gli enti locali.

Rimette al centro il territorio i Sindaci i comuni e soprattutto la comunità locale.

La proposta di legge presentata in Regione non va in questa direzione anzi porta la Campania alla frammentazione, riproponendo gli Atto e non le aree identitarie, penalizza le aree interne e non rispetta la valorizzazione delle diverse potenzialità della Campania.

La speranza è quella che ci si possa confrontare e rivedere le posizioni anche in merito alle professionalità perché sarebbe utile introdurre l’agente di comunità oltre che il manager di Destinazione unica figura ammessa dall’ordinamento giuridico italiano,che sarebbe espressione dei comuni e rappresenterebbe un momento importante per il coinvolgimento della comunità locale.