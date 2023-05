Turismo, ecco le prime destinazioni di CulturItalia

Prende forma il progetto “CulturItalia/CooltourItaly – E’ bello girare l’Italia!”. Nei giorni scorsi il dottor Claudio Pisapia, segretario generale di FederComTur, ne ha parlato in un’audizione alla Camera dei Deputati. Le prime destinazioni individuate sono tre:

Destinazione: “L’affaccio sul Mediterraneo”

Comune capofila: Salerno

Comuni/zone interessate: Irpinia, Picentini e Valle dell’Irno

Elemento di Reputazione: Possibilità di candidare beni UNESCO e prossimità a beni già UNESCO, Festival di Giffoni, Agroalimentare Made in Italy, presenza di aziende storiche e riconosciute marchio storico. Prossimità

Destinazione: “Terme di Suio… Un tuffo nella storia”

Comune capofila: Castelforte

Comuni/zone interessate: Santi Cosma e Damiano, Minturno, Formia, Gaeta, Itri, Sperlonga

Elemento di Reputazione: Vicinanza a beni UNESCO, Prossimità geografica all’Isola di ISCHIA

Destinazione: “Tra i filari e le acetaie”

Comune capofila: Carpi

Comuni/zone interessate: Formigine, Castelfranco Emilia, Spilamberto, Correggio, San Felice Sul Panaro, Rubiera

Elemento di Reputazione: Vicinanza a beni UNESCO, Agroalimentare Made in Italy, presenza di aziende storiche e riconosciute marchio storico. Prossimità geografica a Modena, Bologna, Reggio Emilia.

“La nostra proposta parte dalla necessità di mettere il bene UNESCO e la sua reputazione al centro delle destinazioni, con i principali attori del territorio, lungo tutto l’atlante della nostra penisola”, spiega Pisapia. “Con la reputazione dei beni UNESCO si procederà alla corretta emersione delle tre direttrici ben descritte nel piano governativo: Cultura, Mare e Made in Italy. Il tutto attraverso la costruzione del Piano Strategico integrato basato sull’adozione di un metodo aperto e partecipativo. Visione, scelte strategiche e interventi per rilanciare e innovare il turismo in Italia sono il frutto del contributo di istituzioni e operatori che possono partecipare attivamente all’elaborazione del Piano con una forte connotazione territoriale”.

Come si arriva al risultato?

“Attraverso strategie di marketing digitale ad alta specializzazione, a tal proposito si metteranno in campo strategie di promozione attraverso portali verticali come il Portale del Made in Italy, il Portale CoolTourItaly che si preoccuperà di promuovere le destinazioni turistiche. Inoltre, si procederà alla costruzione di uno storytelling territoriale, in accordo con le comunità locali”.