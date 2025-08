Turismo, ecco le spiagge più amate d’Italia: domina la Sardegna, Campania in fondo alla classifica

Estate nel Belpaese è sinonimo di mare, e mare è sinonimo di spiaggia. Non esistono italiani che non passino almeno una giornata al mare durante l’estate e anche questa stagione non fa eccezione: ma quali sono le spiagge più apprezzate? Holidu, uno dei maggiori portali di prenotazione di case e appartamenti vacanza d’Europa, ha realizzato la classifica delle top 30 spiagge italiane del 2025, utilizzando i dati di Google Maps.

Secondo l’analisi, la Spiaggia dei Conigli a Lampedusa conquista il primo posto tra le spiagge più apprezzate d’Italia nel 2025. La celebre baia siciliana ha ottenuto un punteggio medio di 4,9 su 5 sulla piattaforma di recensioni di Google, con quasi 3.000 valutazioni da parte degli utenti. Completano il podio due destinazioni sarde: al secondo posto Cala Mariolu nel comune di Baunei, con un punteggio di 4,8 e oltre 5.500 recensioni, seguita dalla Spiaggia di Tuerredda a Teulada, con 4,7 punti su oltre 15.800 recensioni, il numero più alto in classifica.