Turismo “ecodigital”, Vito Grassi: Così trasformiamo la Campania in un laboratorio all’avanguardia nel Mediterraneo

“Un turismo sostenibile, supportato da dati e tecnologia, e un’agricoltura intelligente possono creare in Campania un circolo virtuoso capace di generare ricchezza senza distruggere le risorse esistenti, trasformando la regione in un laboratorio all’avanguardia nel Mediterraneo”. Ad affermarlo è Vito Grassi, Ceo di Graded e presidente di ALuiss partecipando ieri al dibattito su “Turismo, territorio e innovazione ecodigital” presso la Fabbrica Italiana dell’Innovazione a Napoli. “Dobbiamo continuare a investire nella ricerca che è il motore dell’innovazione a lungo termine – aggiunge Grassi -. Dobbiamo promuovere partenariati strategici mettendo insieme università, centri di ricerca, grandi imprese, istituzioni e mondo del credito , per unire le competenze teoriche con le esigenze pratiche del mercato, accelerando il trasferimento tecnologico. L’obiettivo è creare un ecosistema di innovazione che favorisce innanzitutto l’attrazione di investimenti”.