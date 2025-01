Turismo: Enit al Fitur di Madrid, +16% spagnoli verso Italia

Enit partecipa alla 45ma edizione Fitur presso il centro fieristico di Ifema a Madrid (in corso fino al 26 gennaio), dove saranno riuniti 156 Paesi, oltre 9.500 aziende e 153.000 professionisti. E’ quanto si legge in una nota dell’Ente. Enit “mettera’ in mostra le eccellenze italiane”, ospitando 9 regioni: Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Sicilia, Toscana e Veneto, oltre al Comune di Napoli, la Repubblica di San Marino, la compagnia di bandiera Ita Airways e altre 14 imprese private. Lo stand Enit viene inaugurato dall’amministratrice delegata Ivana Jelinic, e dall’ambasciatore d’Italia in Spagna Giuseppe Buccino. Uno spazio, spiega l’ente, “dove confrontarsi con i grandi player del turismo e immergersi nelle nuove frontiere del comparto alla scoperta delle ricchezze italiane. Scambi costruttivi in uno scenario che rappresenta la vetrina ideale per mettere in mostra la qualita’ del nostro Paese”. Ci saranno anche momenti dedicati all’esperienza enogastronomica come le degustazioni di prodotti tipici (parmigiano reggiano, aceto balsamico e salami piacentini solo per fare degli esempi), finalizzati ad avvicinare il grande pubblico al made in Italy. Il tutto in un contesto, quello spagnolo, che stando agli ultimi dati apprezza la destinazione Italia. Come si legge nella nota, nei primi 9 mesi del 2024 gli spagnoli che hanno visitato il nostro Paese risultano in aumento del +15,9% rispetto allo stesso periodo del 2023. Crescono anche il numero delle notti trascorse e la spesa sostenuta, rispettivamente del +6,9% e del +33,3%. La Spagna rappresenta il sesto mercato in entrata per l’Italia, con una durata media del soggiorno in Italia di 5 notti per i turisti spagnoli. “Fitur rappresenta una manifestazione di primo piano a livello internazionale e per questo partecipiamo con piacere, mettendo in mostra le numerose offerte che l’Italia propone. Un evento strategico, che ci consente di far conoscere i nostri territori e le nostre peculiarita’”, commenta l’ad di Enit Ivana Jelinic.