Turismo, esperienze a confronto alla Bmt. Domani il dibattito promosso da Confcommercio Campania

“Il turismo rappresenta un fondamentale elemento per lo sviluppo economico e occupazionale della Campania. Per questo motivo, in occasione della presentazione di Confcommercio Campania Turismo, abbiamo voluto mettere a confronto i soggetti più rappresentativi nel campo delle associazioni e delle istituzioni”. Lo ha dichiarato Pasquale Russo presidente Confcommercio Campania illustrando il convegno “Turismo: professioni, competenze e prospettive di lavoro, esperienze a confronto” che si svolgerà sabato 18 marzo 2023 alle ore 10.30 alla Borsa Mediterranea del Turismo presso la Mostra D’Oltremare di Napoli.

L’iniziativa sarà aperta dagli interventi di Pasquale Russo, Presidente Confcommercio Campania, Costanzo Iaccarino, Vice Presidente Confcommercio Campania Turismo, Michele Raccuglia, Responsabile Campania Anpal Servizi e da testimonianze di settore. Partecipano, inoltre, Antonio Marchiello, assessore al Lavoro Regione Campania, Armida Filippelli, assessore alla Formazione Regione Campania, Lucia Fortini, assessore alla Istruzione Regione Campania, Aniello Savarese, Fondazione Its Bact, Felice Casucci, assessore al Turismo Regione Campania, Alessandro Massimo Nucara, Presidente Ente Bilaterale Nazionale Turismo. Modera il giornalista Angelo Cirasa.