Turismo extralberghiero, sondaggio di Atex Campania sulla movida: Controlli fondamentali

“Sondaggio tra gli operatori del turismo sulla ordinanza del Comune di Napoli per regolamentare la Movida”: lo annunciano in una nota Sergio Fedele, presidente di Atex Campania (Associazione turismo extralberghiero), e Bernardo Amodio, presidente di Atex Napoli.

“Abbiamo voluto ascoltare le strutture ricettive associate ad Atex per conoscere il loro pensiero sulla ordinanza comunale relativa alla Movida – dicono – Riportiamo alcuni dati significativi del nostro sondaggio: Il 100 % degli operatori ritiene fondamentale l’attività di controllo che deve essere svolta in modo sistematico per il rispetto delle norme e della quiete pubblica. Senza un piano di controlli efficace questa ordinanza non produrrà alcun effetto rispetto al caos attuale.

Il 90 % è consapevole che una regolamentazione di questo tipo non può soddisfare contemporaneamente residenti e gestori dei baretti. Tra le esigenze contrapposte, gli operatori ricettivi ritengono sia giusto per prima cosa tutelare il diritto alla tranquillità per i residenti. La stragrande maggioranza degli operatori (80 %) ritiene necessaria una regolamentazione anche rispetto al frastuono notturno continuo che crea enormi problemi al riposo dei turisti. Il 70 % di coloro che hanno risposto al sondaggio ritiene molto importante organizzare dei momenti di confronto periodici per valutare gli effetti pratici dell’ordinanza e intervenire con eventuali correttivi”.

Atex Napoli, nella nota, “ringrazia l’amministrazione Comunale per aver preso una ‘decisione’ finalizzata ad affrontare il problema, cosa che la precedente amministrazione non aveva fatto generando l’invivibilità in numerosi quartieri. Importante poi é il confronto che l’amministrazione sta avendo con tutte le associazioni coinvolte da tale problema seguendo la giusta strada dei ruoli diversi che si hanno.

Le associazioni propongono e partecipano. Le Istituzioni ascoltano, spiegano e decidono”.