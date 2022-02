Turismo, Fedele e Amodio: Napoli segua Roma, si convochi un tavolo straordinario con Governo e Regione

“Roma si rimbocca le maniche: promosso un tavolo straordinario per la crisi del turismo. Chiediamo che anche da Napoli parta la stessa richiesta indirizzata al Governo”. L’appello viene firmato da Sergio Fedele e Bernardo Amodio, presidenti di Atex Campania e Napoli. Nella lettera diffusa dai rappresentanti delle due associazioni si ricorda che “ durante una seduta straordinaria dell’Assemblea Capitolina” è stato lanciato l’allarme sul fatto che “2 anni di Covid dell’80% dei visitatori sta mettendo in ginocchio l’economia cittadina”.

Da qui la proposta, da parte di Fedele e Amodio, “di convocare un tavolo straordinario con il Governo e con la Regione Lazio non solo per affrontare la crisi, ma per trovare soluzioni che impostino una strategia organica di rinnovamento”. “Sicuramente – continuano Fedele e Amodio – Roma, da Capitale, deve ricevere la giusta attenzione. Ma certamente anche Napoli, capitale del Mezzogiorno, ha problemi analoghi. Ecco perché abbiamo chiesto all’assessore regionale al Turismo Casucci e all’assessore comunale al Turismo del Comune di Napoli Teresa Armato di attivarsi per richiedere un tavolo straordinario con il Governo e con la Regione Campania, per affrontare la crisi e per pianificare una precisa strategia per la ripartenza”.