Turismo, Federalberghi smorza l’entusiasmo del Governo

“Il Viminale, elaborando i dati sugli arrivi, rileva un aumento dei turisti, ma la percezione delle imprese è diversa: nella gran parte delle località si rilevano presenze in calo o tutt’al più stazionarie. La nostra sensazione è che il trend segnalato dal ministero dell’Interno sia in buona parte attribuibile all’emersione dei tanti abusivi ed evasori che sono stati finalmente stanati. Per ottenere un risultato accurato, sarebbe opportuno analizzare il dato “ceteris paribus”, depurandolo dall’effetto “CIN” (codice identificativo nazionale), che ha portato allo scoperto centinaia di migliaia di appartamenti”. Lo denuncia Federalberghi in una nota.