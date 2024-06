Turismo, Fondo rotativo per le imprese: risorse per 180 mln a fondo perduto

Oggi, a Napoli, Banca del Fucino ha illustrato alle imprese il nuovo Fondo rotativo per il turismo. La misura, che complessivamente ha messo a disposizione risorse per 180 milioni di euro a fondo perduto concesse dal ministero del Turismo e 1.200 milioni di finanziamento di cui 600 milioni a tasso agevolato concesse da Cdp a favore delle aziende turistiche, punta a migliorare i servizi di ospitalità e a potenziare le strutture ricettive italiane, in un’ottica di digitalizzazione e sostenibilità ambientale. Banca del Fucino, ricorda una nota, è una delle banche finanziatrici aderenti alla misura e ha già valutato nell’ambito di tale iniziativa progetti per circa 30 milioni di euro in favore di Pmi su tutto il territorio nazionale. Il finanziamento viene stipulato dalla Banca del Fucino, anche in nome e per conto della Cdp, senza vincolo di solidarietà e ha una durata minima di 4 anni e massima di 15 anni. Sono finanziabili investimenti compresi tra 500.000 euro e 10 milioni di euro. La domanda può essere presentata dal 1 luglio 2024 al 31 luglio 2024. Le modalità di partecipazione alla misura e ai finanziamenti sono state illustrate a Napoli in piazza dei Martiri, presso la sede dell’Unione Industriali, nell’ambito di un incontro dedicato alla tematica a cui ha partecipato Beatrice Lozzi, responsabile Uo attuazione di Invitalia, organismo preposto alla gestione del Fondo, Alessia Valentinetti di Cdp (Cassa Depositi e Prestiti), Raffaela Russo, responsabile Uo sviluppo mercato imprese di Banca del Fucino e Andrea Miccio, responsabile direzione finanza d’impresa di Banca del Fucino. L’incontro si è svolto con la collaborazione dell’Unione Industriali di Napoli ed è stato introdotto dal Cavaliere del Lavoro Costanzo Jannotti Pecci, presidente dell’Unione Industriali di Napoli e moderato da Ciro Romano, amministratore di Alden Srl, società specializzata nella consulenza d’impresa nell’ambito della finanza agevolata nel settore turistico a livello nazionale.