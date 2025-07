Turismo, Fondo Unico nazionale 2025: richieste di contributo entro il 15 settembre

Il Ministero del Turismo pubblica l’Avviso di manifestazione di interesse per la presentazione di richieste di contributo a valere sulle risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT) per l’annualità 2025. L’iniziativa mira a sostenere progetti volti alla valorizzazione e promozione turistica del territorio italiano. L’Avviso prevede la ripartizione delle risorse del FUNT in due quote principali: una del 20% destinata a iniziative finanziate direttamente dal Ministero del Turismo, e l’altra pari all’80% riservata alle Regioni. I soggetti interessati, inclusi enti territoriali, istituzioni culturali, fondazioni, associazioni, federazioni sportive, enti del terzo settore, comitati e partenariati pubblico-privati, potranno presentare le proprie proposte progettuali fino al 15 settembre 2025.