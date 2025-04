Turismo, Formisano: Napoli capitale culturale, non dello street food. E promuove un convegno a maggio

Il digitale ha rivoluzionato il turismo, in Italia e nel mondo, facilitando l’accesso alle informazioni, la prenotazione di viaggi e l’esperienza dei visitatori. Secondo l’Organizzazione mondiale del turismo, oltre il 70% dei viaggiatori globali utilizza strumenti online per pianificare le proprie vacanze. In Italia, i dati Istat mostrano che il 60% delle prenotazioni turistiche avviene ormai tramite piattaforme digitali. Tecnologie come realtà aumentata, app geolocalizzate e visite virtuali hanno ampliato l’offerta e promosso anche destinazioni minori, contribuendo alla crescita sostenibile del settore. Questi temi sono stati al centro dell’intervista realizzata da Rosa Criscuolo ad Aniello Formisano, mandata sui canali online di PerSempreNews.

“Oggi grazie alle prenotazioni online sappiamo che in città ci sono un milione di presenze oltre quelle stabili dei napoletani: questo dato è importante al di là dell’aspetto numerico in quanto ci consente, attraverso la previsione, di attrezzarci fornendo la migliore risposta possibile per soddisfare questi turisti”, spiega Formisano il quale, però, invita a non offuscare l’immagine di Napoli concentrando l’offerta sul cibo.

“Non commettiamo l’errore di altre città come Barcellona – mette in guardia l’ex senatore – dove il turismo si è caratterizzato per l’alimentazione. Noi abbiamo ben altro da offrire. Napoli nel panorama culturale internazionale si colloca come una delle prime capitali, dobbiamo fare in modo che non si stravolga né l’immagine né la storia della città, anche riferita al cibo di strada e ad alcuni piatti tipici, certamente, ma dobbiamo evitare che Napoli da capitale culturale diventi capitale della pizzetta”.

Formisano ha infine anticipato che questi argomenti saranno al centro di un convegno, su turismo digitale e turismo solidale, che verrà organizzato dal sito online Alleanza Democratica e New d-Economy sabato 24 maggio presso la Fonderia Righetti di San Giorgio a Cremano a cui interverranno autorevoli rappresentanti della politica, del mondo della cultura e imprenditori del turismo. A presiedere l’evento il sindaco Giorgio Zinno insieme ad Aniello Formisano direttore editoriale di Alleanza Democratica, Alberto Falcone presidente di New d-Economy e Paolo Ciani, vice capogruppo Pd Camera dei Deputati.