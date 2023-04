Turismo, “Fri-Tur” al rush finale: sportello aperto fino a giovedì 20 aprile

Mancano pochi giorni alla chiusura dello sportello per la presentazione delle domande al bando per FRI-Tur, il Fondo Rotativo nell’ambito del PNRR Turismo che punta a migliorare i servizi di ospitalità e a potenziare le strutture ricettive, in un’ottica di digitalizzazione e sostenibilità ambientale. Per chi ancora volesse accedere al finanziamento, è possibile presentare la domanda entro le ore 12 del 20 aprile 2023. L’incentivo è promosso dal Ministero del Turismo ed è gestito da Invitalia con una dotazione finanziaria di 1 miliardo e 380 milioni. Le domande finora presentate confermano l’interesse del comparto turistico italiano a mettersi al passo con le indicazioni europee in tema di sostenibilità e sviluppo tecnologico e digitale e dimostrano come la strada intrapresa nel potenziamento delle attività turistiche conduca naturalmente a risultati straordinari e trainanti per l’economia nazionale.