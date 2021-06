Milano, 28 giu. (Adnkronos) – Per il turismo “la novità riguarda l’estensione del super bonus al settore: stiamo predisponendo un decreto che dovrebbe prevedere uno sgravio dell’80 per cento con regole semplicissime. Le risorse ci sono e sono importanti”. Lo ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, dal lago di Como, in occasione della ripartenza della stagione turistica in Lombardia.