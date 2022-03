Turismo, gli operatori sorrentini a Iaccarino: Noi ignorati dal Governo. Federalberghi si deve far sentire

Gli operatori turistici della Penisola sorrentina meritano “una maggiore considerazione da parte del Governo nazionale e regionale, soprattutto per ciò che rappresenta il nostro territorio a livello internazionale”. E invece “la voce della Penisola Sorrentina non ha la necessaria forza per rivendicare il riconoscimento di interventi prioritari per affrontare un periodo drammatico”. Infine: “È veramente paradossale prendere atto che mentre per il rilancio di piccolissimi borghi interni il Governo stanzia 1 miliardo, la nostra Penisola Sorrentina è completamente esclusa da qualsiasi misura”. E’ quanto si legge nella lettera inviata dalle associazioni della filiera turistica della Penisola Sorrentina al presidente di Federalberghi della Penisola sorrentina, Costanzo Iaccarino. Un appello in cui gli operatori della Penisola sottolineano l’importanza di restare “Uniti per dare voce al nostro territorio” per costruire assieme “una voce autorevole” che sia ascoltata dal Governo.

Ecco il testo integrale dell’appello inviato al presidente di Federalberghi Penisola Sorrentina Costanzo Iaccarino:

Gentile Presidente Iaccarino

la Storia del Turismo della Penisola Sorrentina è stata costruita grazie alla grandissima capacità e visione degli imprenditori alberghieri.

Tutti noi siamo convinti che il difficile futuro che ci attende necessita della guida e della grande esperienza del comparto da Lei rappresentato.

Sentiamo l’esigenza e la necessità di avere una maggiore considerazione da parte del Governo nazionale e regionale, soprattutto per ciò che rappresenta il nostro territorio a livello internazionale.

La voce della Penisola Sorrentina non ha la necessaria forza per rivendicare il riconoscimento di interventi prioritari per affrontare un periodo drammatico.

È veramente paradossale prendere atto che mentre per il rilancio di piccolissimi borghi interni il Governo stanzia 1 miliardo, la nostra Penisola Sorrentina è completamente esclusa da qualsiasi misura che tenga presente la sua oggettiva condizione di Zona a Turismo Prevalente.

Per non parlare della strategia della Regione Campania che ci ignora concentrando energie e risorse su altre zone.

Per costruire una voce autorevole occorre a nostro avviso che Federalberghi sia il soggetto di riferimento per tutta la filiera turistica con la volontà di procedere uniti, coordinati e convinti nel dare il proprio contributo in termini di partecipazione e proposta.

Tutti noi, come Lei sa, siamo pronti e auspichiamo di collaborare con Federalberghi.

Attendiamo un suo riscontro per incontrarci e per avviare una nuova pagina del turismo della Penisola Sorrentina.

Cordiali saluti

F.to

Sergio Fedele

Presidente Atex Campania

Mario Colonna

Delegato Turismo Macroarea Aicast Penisola Sorrentina

Fabio Colucci

Presidente Club dei 500

Giovanni Rosina

Associazione Charter Campania

Mauro Di Maio

Presidente Le Chiavi D’Oro FAIPA

Giulio Galano

Presidente Le Chiavi D’Oro Campania Felix

Nino Fiorentino

Associazione Guide Sorrento

Annamaria Staiano

Associazione Italiana Housekeeper